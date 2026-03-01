＜速報＞米女子最終日スタート 日本勢最上位の古江彩佳は午前10時半過ぎティオフ
＜HSBC女子世界選手権 最終日◇1日◇セントーサGC（シンガポール）◇6793ヤード・パー72＞米国女子ツアーの最終ラウンドが開始した。1番から第1組目の吉田優利が日本時間午前9時00分にティオフし、ボギースタートとした。
〈連続写真〉ゆったり感がカギ 古江彩佳の最新スイング
その後、西郷真央、馬場咲希、山下美夢有、岩井明愛、竹田麗央らが続々とコースに出ていく。日本勢最上位のトータル7アンダー・8位で迎える古江彩佳は同10時39分に1番からスタートする。トータル11アンダー・首位タイにミンジー・リーとハナ・グリーン（ともにオーストラリア）。1打差3位タイにはエンジェル・イン（米国）とユ・ヘラン（韓国）が続いている。今大会の賞金総額は300万ドル（約4億6830万円）。優勝者には45万ドル（約7020万円）が贈られる。【日本勢のスタート時間】※日本時間■1番ティ9:00 吉田優利9:11 西郷真央9:33 馬場咲希9:55 山下美夢有、岩井明愛10:28 竹田麗央10:39 古江彩佳■10番ティ9:17 勝みなみ9:39 岩井千怜10:34 笹生優花
