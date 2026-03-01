演歌歌手の杜このみ（36）が、夫で大相撲・高安関（36）と寄り添う夫婦ショットを披露した。

2020年に高安関と結婚し、5歳の長女と3歳の長男を育てている杜。これまでInstagramで、子どもたちが大相撲を観戦する様子や七五三での家族写真、結婚記念日のお祝いで撮影した夫婦ショットなど、家族の日常について発信してきた。

2026年2月28日の更新では、「間も無く始まる三月場所に向けて、大阪で稽古に励む夫と毎年一緒にお誕生日を家族で過ごす事が出来ないのが寂しいですが、いつ、どこにいても家族はひとつ。誰に対しても思いやりと温かさがあって、懐の深い夫をいつも世界1尊敬しています。お誕生日おめでとう!!」とこの日36歳の誕生日を迎えた夫を祝福し、紫色で合わせた着物を着て寄り添う夫婦ショットを披露している。

この投稿にファンからは、「このみさんの隣では、目尻が下がってとってもお優しそうで幸せそうですね」「お着物おそろいのカラーとてもステキです」など、様々なコメントが寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）

※「高安関」の「高」は、正しくは「はしごだか」