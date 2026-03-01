KEY TO LIT岩崎大昇、個人活動で感じたこととは メンバーとのやりとり明かす 【ロマンティックス・アノニマス】
【モデルプレス＝2026/03/01】KEY TO LITの岩崎大昇（※「崎」は正しくは「たつさき」）がこのほど、自身が主演を務めるミュージカル『ロマンティックス・アノニマス』（3月1日より池袋・東京建物 Brillia HALLにて上演）囲み取材に共演の吉柳咲良、大谷亮介、演出家のスコット・シュワルツ氏とともに出席。メンバーとのやりとりを明かした。
【写真】岩崎大昇、主演ミュージカルビジュアルがかっこよすぎ
グループを離れて活動することについて、岩崎は「ソロのお仕事でミュージカルをやらせていただくと、そこ（グループ）にはない挑戦が常にあって。全然こんなこともできないんだな、こんなことも知らないのかとか、そういう課題もどんどん見つかって。こうやって今回もそうですけど、素敵な人々とのご縁もあって、本当に僕の人生を盛り上げてくれる。いろいろな仕事をやらせてもらう中でも、僕はすごく特別に、ミュージカルや舞台を考えています」とコメント。メンバーがミュージカルを鑑賞するかどうか聞かれると「来させます（笑）。来てくれると言ってくれていました」と笑顔を見せた。
また「人とのコミュニケーションで大切にしていること」を聞かれると「たくさんありますけど、僕自身がめちゃくちゃ人見知りで、それこそ今回のカンパニーも、花乃まりあさん以外は初めましてだったので、どうコミュニケーションを取っていいか。まして座長という立場があることを考えたときに、どうしたらいいか分からなかったりしたんですけど、あまり無理をしすぎないっていうのは気を付けていますね。あんまり何かしようってやると、逆に空回って大変になっちゃったりするときもあるので、そんなことを気を付けていますね」と語り、自然体で接しているのかと問われると「そうですね！Exactly！」と返して会場を沸かせた。
吉柳は「基本的には楽しくやれるのが一番だっていうのは、どの現場にいても思うので。もちろん、それこそ岩崎さんが言ったように、無理のないようにはしたいと思いつつ、周りにも無理をしてほしくないというのがあるので。私は自分で体力が人よりもある人間だと思っているので、とにかく明るく、楽しくできるように。ずっと笑っていることが多いです。でも、自然体ですね。作ってやっているつもりもないので」と明かした。
最後に岩崎は「もう、なかなかないんじゃないかと。Brilliaで、9人でこのスペースを埋めて、ストーリーと感動を届けるっていう。なかなかにストイックだなというように思うんですけど、そこに向かって、キャスト、チーム、スタッフ、全員が素晴らしいものを作ろうというところに向かって、頑張ってきた結晶がここにあるなと思います」とアピールした。
続けて「コメディですから笑いもあるし、そこにはロマンスもあります。でも見終わった最後に、言葉では言い表せないような幸福感と、皆さんの日常を少し、大幅にじゃないんですけど、背中を押せる何かを持った作品だと思っています。明日から初日でこれからゲネプロなんですけど、最後までキャスト全員、チーム全員で駆け抜けられるように頑張りますので、皆さん応援のほどよろしくお願いします！」と呼びかけていた。（modelpress編集部）
