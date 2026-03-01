KEY TO LIT岩崎大昇、キャストらとのチョコレート見学行けず 理由明かす【ロマンティックス・アノニマス】
【モデルプレス＝2026/03/01】KEY TO LITの岩崎大昇（※「崎」は正しくは「たつさき」）がこのほど、都内で開催されたミュージカル『ロマンティックス・アノニマス』（3月1日より池袋・東京建物 Brillia HALLにて上演）囲み取材に共演の吉柳咲良、大谷亮介、演出家のスコット・シュワルツ氏とともに出席。チョコレート見学に参加できなかった理由を明かした。
【写真】岩崎大昇、主演ミュージカルビジュアルがかっこよすぎ
本作は、コミュニケーションが苦手な内気な青年ジャン＝ルネ（岩崎）と、内気な天才チョコレート職人・アンジェリーク（吉柳）が織りなすロマンティックコメディを描く。キャストらとチョコレート工場を見学する機会があったことについて、吉柳はチョコレートを一緒に食べたことでカンパニーの絆が深まった、としつつ、岩崎がその日は不在だったことを回想。岩崎は「みんなが行った日には、とある生放送に出演していまして（笑）。行けなくてですね。そのあと稽古だったので、行ったらすごく輪が出来上がってて、びっくりしました（笑）。これやばいみたいな。逃した時点でダメだったのかって思うくらい（笑）」と笑顔を見せた。別日に工場を訪問したことも明かしつつ「寂しかった。あのタイミングで行きたかった。みんなで行くっていうのがよかったです（笑）」と話していた。
また、チョコレートを食べたくなる瞬間について岩崎は「稽古中はめっちゃ食べたくなります。やっぱり頭を使うし、集中力もどんどん落ちてくるので。その時にチョコレート1個を食べると、ぱっと目が開いて、さっきまでの疲れが嘘だったかのようになるというのはあります。実際に稽古場にもみんなチョコレートをいっぱい入れて（差し入れして）くれて、逆にしょっぱいものが食べたいなぐらいの感じだったんです（笑）」とコメント。「しょっぱいものを入れることは、しばしば（笑）。ハンバーガーを入れさせていただいて。どうしても、ポテトの塩味が欲しかったので」と振り返った。
吉柳は自分へのご褒美にチョコレートを食べるそうで「休みの日とかだと、自分が好きなチョコレート屋さんがあるので、そのセレクトショップみたいなところに行って、お給料日後とかに（笑）。1か月のご褒美みたいな感じで、たまに行くので。今回はそれがすごく好きだったので、稽古場でもシェアしたくて。キャストの皆さんぐらいにしか配れなかったんですけど、チョコレートを実際に持って行って、こういう感じのがあっておすすめなので食べてくださいって。シェアするのが好きですね」と語った。
岩崎は、作品について「ものすごく楽しい作品だし、ものすごく、やっている我々も幸福感を味わえる、本当に素敵な作品になっております」とにっこり。吉柳は「すごく充実した何か月かを過ごしてきて、もう明日初日なんだっていう感覚がすごく強いです。本当にチョコレートを通じて、繊細な人間の痛みとか、逆に幸福だったりっていうことを描いているすごく素敵な作品なので、たくさんの方に共感していただけると思うので、ぜひ楽しんでいただけたらなと思っています」と伝えた。
稽古期間で苦労したことについて、吉柳は「初演っていうこともあって、本当に1人ひとりが初めてのことを1から作り上げるっていう環境だったので、試すことも多かったですし、変わることも稽古中にすごくたくさんあったと思うんですけど、大変だったけど、それも含めてすごくよかったなという風に思います。全体的に大変でした！」と回想した。
岩崎は「何がって言うのが難しいくらい（笑）。僕自身が、ミュージカルをやらせてもらうのは、今まで再演のものをやらせてもらったことはあるんですけど、初演をやらせてもらうのは初めてで。こんなに大変なんだって。いろんな問題があるんです。問題って言っちゃうとあれなんですけど（笑）。毎日違いますし、どんどん変わっていきますし、その中で、自分の中で大切なものを見つけていくみたいな作業は、すごく大変だけど楽しいなっていう風に思いましたね」としみじみしていた。（modelpress編集部）
◆岩崎大昇、チョコレート見学に行けなかった理由
◆吉柳咲良、稽古を回想「全体的に大変でした！」
