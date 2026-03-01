損をしてでも人間は集団の優位性を保ってしまう「社会的アイデンティティ」とは？【社会心理学】

損をしてでも人間は集団の優位性を保ってしまう「社会的アイデンティティ」とは

優位性を確認することで自尊心を高める

私たちは、日常生活する中で、様々な集団に属しています。いずれの場合も、集団の中での立ち位置や、所属するまでの経緯などもあり、その関わり方は複雑です。

ヨーロッパの心理学者であるヘンリ・タジフェルたちは、それらのしがらみのない集団（最小条件集団）で、内集団びいきの現象が起きるかどうかの検証を行いました。

まず、実験参加者に２枚の絵を見せ、「どちらが好きか」という基準だけでふたつのグループにわけます。参加者たちは匿名で、同じグループ内でも顔を合わせることはありません。そのため、「同じ集団である」ということ以外の情報は、一切入ってこないことになります。

そのような状況で、自分と同じ集団の人１名と、違う集団の人１名にお金（ポイント）を分配する作業を行ってもらいました。その結果、参加者たちは一貫して、内集団のメンバーのほうに多く配分したのです。しかも、内集団の利益が最大になるようにではなく、内集団の取り分が少なくなっても、外集団の利益がより少なくなるほうを選んでいました。

この結果には、人がある集団の一員として自己定義をする「社会的アイデンティティ」が関連しています。単に、内集団の取り分が多いということよりも、外集団より多く配分することにより、内集団の優位性が確認できることが重要なのです。こうすることで私たちは好ましい社会的アイデンティティを維持・高揚して自尊心を高めていると言えるでしょう。

自分と同じ集団の人をひいきする「内集団びいき」、そして、その背景にある、外集団への差別はこうして発生するのです。

【出典】『眠れなくなるほど面白い 図解 社会心理学』監修：亀田達也