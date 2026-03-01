◆報知新聞社後援 東京マラソン（１日、東京都庁スタート〜東京駅前行幸通りゴール＝４２・１９５キロ）

定刻の午前９時１０分にスタート。一般参加の橋本龍一（２８）＝プレス工業＝が果敢に飛び出し、独走を続けている。１５キロを４３秒２５秒で通過。１０キロからの５キロのラップタイムも１４分２３秒のハイペースで走った。

出場選手で最速の自己ベスト記録（２時間３分１１秒）を持ち、日本の実業団のＮＤソフトに所属するアレクサンダー・ムティソ（２９）＝ケニア＝、昨年大会を２時間３分２３秒の自己ベスト記録で制したタデセ・タケレ（２３）＝エチオピア＝ら世界トップレベルの海外勢の集団は、４４分８秒で通過。

昨年１２月のバレンシアマラソンで３度目の日本記録（２時間４分５５秒）をマークした大迫傑（３４）＝リーニン＝、前日本記録で現歴代２位（２時間４分５６秒）の鈴木健吾（３０）＝横浜市陸協＝、昨年の東京世界陸上１１位の昨年の東京世界陸上１１位の近藤亮太（２６）＝三菱重工＝、昨年大会で果敢に先頭集団にチャレンジした太田蒼生（２３）＝ＧＭＯインターネットグループ＝、「山の名探偵」の愛称を持つ早大の工藤慎作（３年）らの集団は、４４分３５秒で通過した。

今大会では、日本人６位以内で２時間９分以内、あるいは順位に関係なく２時間６分３０秒以内で、ＭＧＣ（２８年ロス五輪マラソン日本代表選考会、２７年１０月３日、名古屋）の出場権を獲得する。