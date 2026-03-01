舞踊家で俳優の田中泯（80）が1日、自身のインスタグラムを更新。歴史的大ヒットを続けている映画「国宝」で共演した俳優の横浜流星（29）とのツーショットを公開した。

「『喜多能楽堂』にて初演、明日残り二公演。谷口裕和さんと田中泯『独独座』。名前を全てお書きすることは不可能ですが、歌舞伎俳優の五代目 市川團子さま、松岡正剛事務所の太田香保さま、犬童一心監督作品『名付けようのない踊り』プロデューサー 江川智さま、落語プロデューサー ざぶとん亭 馬場憲一さま、and and and so on…」と自身の公演に多くの人が足を運んでくれたことを明かした。

「そして面識なくとも本当に暖かい拍手をお二人にお送りくださいました、全ての観客の皆様、『その場』での共有は本当に一回限り。本当に共に過ごしていただきありがとうございました。心から深く御礼。さあ、明日も」と来場してくれた観客にも感謝した。

「公演後 横浜流星さんと共に田中泯」と記し、横浜とのツーショットを投稿。舞踊家の石原淋が撮影したものだといい、「あ、今回も田中泯のオドリに『音』ライブ演奏させていただいております！」とつづった。

この投稿に、ファンからは「大好き推し2人のツーショット」「『国宝』のお二人」「ライブ演奏もまた、すごいのだろうなあ」などの声が寄せられている。