俳優キム・スヒョン（38）が、1年ぶりに「復帰」する可能性が報じられた。韓国メディアのマイデーリーは1日「キム・スヒョンの法律代理人が、ドラマ『ノックオフ』公開説についてコメントした」と伝えた。

2月28日に弁護士は個人SNSで「放送業界と証券業界によると、Disney＋（ディズニープラス）は最近、26年上半期の主要コンテンツ・ラインアップを再編成し、『ノックオフ』の編成時期を調整中であることが知られている、との記事が今日出た」と書き「事実である可能性が高いと思う」と投稿した。

昨年春に、故キム・セロンさん（享年24）が、未成年時に交際したとの情報が広まり、当初予定していた、ドラマ「ノックオフ」の公開が延期されていた。その中で、先月末に韓国の複数メディアが「Disney＋が再編成を検討している」との報道があった。

弁護士はまた「ノックオフが、期待通り上半期に放送されれば、虚偽情報の拡散や脅迫にも屈せず、真実を明らかにするために忍耐してきた俳優の苦しみを慰める、意味ある贈り物になるだろう」ともコメントした。