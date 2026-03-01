「電子タバコ」でストレスは本当に減るの？ 知っておきたいメンタルへの3つの影響を医師が解説

電子タバコは身体だけでなく、気分や認知機能にもさまざまな影響を与えます。ニコチンによる一時的な気分の変化や、ストレス反応への作用について詳しく解説します。集中力や注意力への影響も含めて、精神面における電子タバコの作用を理解することが大切です。

※本記事では主に「ニコチンを含む電子タバコ（海外製品や個人輸入品など）」について解説しております。日本国内で市販されているニコチンを含まない電子タバコとは、健康影響や法的位置づけが異なる点に注意が必要です。

監修医師：

中路 幸之助（医療法人愛晋会中江病院内視鏡治療センター）

1991年兵庫医科大学卒業。医療法人愛晋会中江病院内視鏡治療センター所属。米国内科学会上席会員 日本内科学会総合内科専門医。日本消化器内視鏡学会学術評議員・指導医・専門医。日本消化器病学会本部評議員・指導医・専門医。

電子タバコが精神状態に及ぼす作用

電子タバコの使用は身体だけでなく、精神面にもさまざまな影響を与えます。気分やストレス、認知機能への作用を理解することが大切です。

気分調整とストレス反応への影響

ニコチンは中枢神経系に作用し、気分や情動に影響を与える神経伝達物質の放出を調整します。電子タバコを使用すると、一時的なリラックス感や気分の高揚を経験する方が少なくありません。これは脳内でドーパミンやセロトニンといった神経伝達物質が放出されることによるものです。

しかし、この気分改善効果は一時的であり、ニコチンの血中濃度が低下するにつれて消失していきます。定期的に電子タバコを使用している方の場合、ニコチンが切れた状態では逆にイライラや不安感が強くなることがあります。これはニコチンの離脱症状の一つであり、身体がニコチンに依存している証拠でもあるのです。

ストレス対処の手段として電子タバコを使用すると、一見するとストレスが軽減されたように感じられます。しかし実際には、ニコチンによる生理的なストレス反応の抑制が起きているだけで、根本的なストレス源が解消されているわけではありません。むしろ、ニコチンへの依存が形成されることで、新たなストレス要因が加わる可能性があるでしょう。

注意力と認知機能への短期的・長期的作用

ニコチンには覚醒作用があり、注意力や集中力を一時的に高める効果が認められています。この作用は、ニコチンがアセチルコリンという神経伝達物質の受容体を刺激することで生じます。作業パフォーマンスや反応速度が向上したと感じる方も少なくありません。

しかし、この認知機能向上効果も短時間で消失し、ニコチンが体内から排出されると逆に集中力の低下を感じることがあります。結果として、認知機能を維持するために頻繁にニコチンを摂取する必要が生じ、依存のサイクルが形成されていくのです。

長期的な影響については、青少年や若年成人において特に懸念されています。脳の発達は25歳頃まで続くとされており、この時期にニコチンにさらされると、注意力、学習能力、衝動制御などに関わる脳領域の発達に悪影響を及ぼす可能性が動物実験で示されています。成人においても、長期使用が認知機能に与える影響については継続的な研究が進められている段階です。

まとめ

電子タバコは従来のタバコの代替として広がりましたが、その健康への影響は決して無視できるものではありません。本記事で解説したように、身体的な作用から精神への影響、依存性の問題まで、科学的な根拠に基づいた理解が重要です。禁煙を考えている方は、段階的なアプローチと医療機関のサポートを活用することで、成功の可能性を高めることができます。健康的な生活を取り戻すための第一歩として、まずは専門医への相談を検討してみてはいかがでしょうか。

