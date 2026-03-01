「もったいない試合」ボール保持率７割も実らず…STVV谷口彰悟が４戦ぶり黒星を悔やむ「ここで崩れてはいけない」
シント＝トロイデン（STVV）は２月28日、ベルギー１部リーグ第27節でアントワープと敵地で対戦。０−１で敗れ、４試合ぶりの黒星となった。
STVVはボール保持率７割近くで主導権を握るも、前半はスコアレスで終える。しかし後半開始早々の51分、アントワープのバレンシアに先制点を奪われると、その後も反撃を試みたが、最後までゴールを割ることができなかった。
試合後、DF谷口彰悟はゲームを振り返り、「悔しい敗戦というか、もったいない試合にしてしまったなっていうのが、率直な感想です」と語った。
敗戦の要因については、引いて守ってきた相手に対し、「自分たちのビルドアップだったりとか、崩しにかかる場面での、ちょっとしたイージーミスが多かった」と分析した。
また、先に失点したことで試合が難しくなったと強調した。
「ああいう戦い方の相手に先に失点してしまうと、だいぶちょっと難しいゲームになると思いました」
次節は久々のホーム戦、３月８日にサークル・ブルージュと相まみえる。谷口は、「本当に悔しい敗戦で、少し選手も下を向いてしまいましたけど、ここで崩れてはいけないと思っています。しっかり切り替えて、チーム全体で切り替えて、次またホームでできるので。またアグレッシブな自分たちらしいサッカーをできるように、みんなで前に出ていきたいなと思います」と意気込んだ。
