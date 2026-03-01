●今週のＲＥＩＴ高利回りランキング【ベスト45】


順位　 コード　銘柄　　　　　　利回り 2/27終値　 決算期
　1　　<3309>　積水ハウスＲ　　　7.19　 94,100　　26/04
　2　　<3492>　ミラースＲ　　　　6.27　 89,300　　26/02
　3　　<3463>　いちごホテル　　　6.21　122,300　　26/01
　4　　<8985>　ホテルリート　　　6.10　 84,800　　26/12
　5　　<3459>　サムティＲ　　　　6.07　115,100　　26/01
　6　　<3470>　マリモリート　　　5.92　107,800　　26/06
　7　　<2989>　東海道リート　　　5.88　112,700　　26/01
　8　　<3468>　スターアジア　　　5.74　 60,800　　26/01
　9　　<8963>　ＩＮＶ　　　　　　5.72　 66,300　　26/06
　10　 <3249>　産業ファンド　　　5.67　152,000　　26/01

　11　 <2971>　エスコンＪＰ　　　5.65　124,300　　26/01
　12　 <3488>　セントラルＲ　　　5.55　114,200　　26/02
　13　 <3471>　三井不ロジ　　　　5.47　117,700　　26/01
　14　 <3472>　ホテルレジＲ　　　5.42　 75,200　　26/05
　15　 <3296>　日本リート　　　　5.19　 93,300　　26/06
　16　 <3476>　Ｒみらい　　　　　5.14　 50,600　　26/04
　17　 <8958>　グロバワン　　　　5.11　140,300　　26/03
　18　 <8984>　ハウスリート　　　5.11　133,000　　26/02
　19　 <3451>　トーセイＲ　　　　5.10　148,900　　26/04
　20　 <8966>　平和不リート　　　5.10　156,500　　26/05

　21　 <3455>　ヘルスケアＭ　　　5.03　129,300　　26/01
　22　 <3290>　Ｏｎｅリート　　　5.01　 90,000　　26/02
　23　 <3292>　イオンリート　　　4.97　136,700　　26/01
　24　 <8964>　フロンティア　　　4.92　 89,500　　26/06
　25　 <8960>　ユナイテッド　　　4.91　185,400　　26/05
　26　 <8972>　ＫＤＸ不動産　　　4.90　170,000　　26/04
　27　 <8953>　都市ファンド　　　4.85　121,700　　26/02
　28　 <3287>　星野Ｒリート　　　4.80　271,100　　26/04
　29　 <3281>　ＧＬＰ　　　　　　4.77　140,000　　26/02
　30　 <3487>　ＣＲＥロジ　　　　4.68　164,300　　26/06

　31　 <3295>　ＨＵＬＩＣＲ　　　4.65　172,000　　26/02
　32　 <3466>　ラサールロジ　　　4.61　154,000　　26/02
　33　 <8961>　森トラストＲ　　　4.61　 77,700　　26/02
　34　 <8975>　いちごオフィ　　　4.60　 98,900　　26/04
　35　 <8954>　オリックスＦ　　　4.57　104,100　　26/02
　36　 <8986>　大和証券リビ　　　4.49　115,900　　26/03
　37　 <8967>　日本ロジ　　　　　4.43　103,800　　26/01
　38　 <8979>　スターツプロ　　　4.41　211,100　　26/04
　39　 <2972>　サンケイＲＥ　　　4.39　126,400　　26/02
　40　 <3481>　菱地所物流Ｒ　　　4.36　130,000　　26/02

　41　 <3462>　野村マスター　　　4.34　166,900　　26/02
　42　 <8956>　ＮＴＴ都市Ｒ　　　4.33　144,900　　26/04
　43　 <8968>　福岡リート　　　　4.30　186,000　　26/02
　44　 <3279>　ＡＰＩ　　　　　　4.24　149,400　　26/05
　45　 <3234>　森ヒルズＲ　　　　4.22　147,000　　26/01

株探ニュース