【ＲＥＩＴ高配当利回り】ランキング (2月27日現在)
●今週のＲＥＩＴ高利回りランキング【ベスト45】
順位 コード 銘柄 利回り 2/27終値 決算期
1 <3309> 積水ハウスＲ 7.19 94,100 26/04
2 <3492> ミラースＲ 6.27 89,300 26/02
3 <3463> いちごホテル 6.21 122,300 26/01
4 <8985> ホテルリート 6.10 84,800 26/12
5 <3459> サムティＲ 6.07 115,100 26/01
6 <3470> マリモリート 5.92 107,800 26/06
7 <2989> 東海道リート 5.88 112,700 26/01
8 <3468> スターアジア 5.74 60,800 26/01
9 <8963> ＩＮＶ 5.72 66,300 26/06
10 <3249> 産業ファンド 5.67 152,000 26/01
11 <2971> エスコンＪＰ 5.65 124,300 26/01
12 <3488> セントラルＲ 5.55 114,200 26/02
13 <3471> 三井不ロジ 5.47 117,700 26/01
14 <3472> ホテルレジＲ 5.42 75,200 26/05
15 <3296> 日本リート 5.19 93,300 26/06
16 <3476> Ｒみらい 5.14 50,600 26/04
17 <8958> グロバワン 5.11 140,300 26/03
18 <8984> ハウスリート 5.11 133,000 26/02
19 <3451> トーセイＲ 5.10 148,900 26/04
20 <8966> 平和不リート 5.10 156,500 26/05
21 <3455> ヘルスケアＭ 5.03 129,300 26/01
22 <3290> Ｏｎｅリート 5.01 90,000 26/02
23 <3292> イオンリート 4.97 136,700 26/01
24 <8964> フロンティア 4.92 89,500 26/06
25 <8960> ユナイテッド 4.91 185,400 26/05
26 <8972> ＫＤＸ不動産 4.90 170,000 26/04
27 <8953> 都市ファンド 4.85 121,700 26/02
28 <3287> 星野Ｒリート 4.80 271,100 26/04
29 <3281> ＧＬＰ 4.77 140,000 26/02
30 <3487> ＣＲＥロジ 4.68 164,300 26/06
31 <3295> ＨＵＬＩＣＲ 4.65 172,000 26/02
32 <3466> ラサールロジ 4.61 154,000 26/02
33 <8961> 森トラストＲ 4.61 77,700 26/02
34 <8975> いちごオフィ 4.60 98,900 26/04
35 <8954> オリックスＦ 4.57 104,100 26/02
36 <8986> 大和証券リビ 4.49 115,900 26/03
37 <8967> 日本ロジ 4.43 103,800 26/01
38 <8979> スターツプロ 4.41 211,100 26/04
39 <2972> サンケイＲＥ 4.39 126,400 26/02
40 <3481> 菱地所物流Ｒ 4.36 130,000 26/02
41 <3462> 野村マスター 4.34 166,900 26/02
42 <8956> ＮＴＴ都市Ｒ 4.33 144,900 26/04
43 <8968> 福岡リート 4.30 186,000 26/02
44 <3279> ＡＰＩ 4.24 149,400 26/05
45 <3234> 森ヒルズＲ 4.22 147,000 26/01
