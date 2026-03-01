ロックバンド「LUNA SEA」のギタリスト・SUGIZO（56）が1日、昨年12月の事故以降、休止していた活動を再開することを自身の公式サイトで発表した。

活動再開の場は、自らパーソナリティーを務めるFm yokohama「Rebellmusik」（日曜後、11・30）。

2カ月ぶりの放送では、2月17日に56歳で急逝したドラムスの、真矢さんを追悼することも明かした。

同サイトは「SUGIZOが今の胸の内を静かに語ります。どうか耳を傾けていただけましたら幸いです」と呼びかけている。

SUGIZOは、昨年12月18日に自身が運転する自動車で、バイクと接触する事故を起こして以降、活動を休止。

同番組のパーソナリティーは、今年の1月4日の放送分から、歌手の清春（57）や、ロックバンド「SOPHIA」のボーカリスト・松岡充（54）ら、SUGIZOと親交があるアーティスト4名が代役を務めていた。

8日には、「ファンが直接思いを届ける場」として、神奈川・横浜市のぴあアリーナMMで、「真矢 献花式〜Eternal MeLoDy〜」と題した献花式を行うことが決まっている。