TBSの安住紳一郎アナウンサー（52）が1日、パーソナリティーを務めている同局ラジオ「安住紳一郎の日曜天国」（日曜前10・00）を欠席した。

番組冒頭にアシスタントの中澤有美子が「きょうの日曜天国、安住さんは体調不良のためお休みです」と伝え、「年末年始からミラノ・コルティナ五輪、そして各地、新潟などへの出張とか、ホントにホントにお忙しかったですし、ゆっくり休んでいただきたいと思いますね」と気遣った。そして、リスナーに「皆さんもご心配かと思いますが、ご一緒に番組のお留守を守ってまいりましょう」と呼び掛け、「どうぞ最後までお付き合いください。よろしくお願いします」とあいさつした。中澤はオープニング・トークの中で、安住アナが大好きなハクモクレンの花が都内で開花したことを紹介した。

安住アナは、前日2月28日放送の同局「情報7days ニュースキャスター」（土曜後10・00）も体調不良で欠席。「情報7days…」冒頭には、総合司会を務める脚本家の三谷幸喜氏があいさつした後に「ご覧の通り今日、安住さん、お休みでございます」と報告。理由について「体調不良ということで」と明かし「働きすぎだよね」と心配していた。

安住アナはメインキャスターを務める朝の情報番組「THE TIME，」（月〜金曜前5・20）や「情報7days ニュースキャスター」への生出演を続けながら、ミラノ・コルティナ五輪の生中継も担当。2月16日放送の「THE TIME，」は五輪中継のため欠席した。また、26日放送の「THE TIME，」では、「出張！安住がいく」のコーナ―に新潟県長岡市の山古志地域から生中継で出演。屋根に上って雪下ろしを体験し、「予想以上な重さですよ」とリポートしていた。