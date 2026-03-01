「最初に自己分析を徹底する」「業界は絞った方がいい」――。

ネットや対策本では就職活動の様々な「常識」が紹介されています。

ただ、万人に共通する正解はありません。そこで、新卒採用に詳しい専門家２人に、就活生が思い込みがちな「就活の常識」について、それぞれの考えを披露してもらいました。（恒川良輔）

私たちが解説します

就活に詳しい大学ジャーナリスト・石渡嶺司さん

いしわたり・れいじ 主な著作に「ゼロから始める就活まるごとガイド」（講談社）、「キレイゴトぬきの就活論」（新潮新書）。年内に「採用のバカヤロー！」（光文社新書）を刊行予定。

千葉商科大学准教授・常見陽平さん

つねみ・ようへい 専門は労働社会学。リクルート、バンダイなどを経て２０２０年から現職。昨年「日本の就活―新卒一括採用は『悪』なのか」（岩波新書）を出版。

常識１ まずは自己分析を徹底すべきだ

石渡：最初は気軽にすべきだ

就活初期は「徹底しない」方がいい。気軽に行い、結果は「目安の一つ」程度と考える。なぜなら、譲れない条件である「就活の軸」や志望業界・企業は、最初は学生の思い込みである場合が多いからだ。就活を重ねると、軸や志望先は変化する。

自己分析で大事なのは「深さ」よりも「頻度」だ。企業や社会人に「好き」「嫌い」を感じたら、「なぜそう感じたか」を繰り返し分析しよう。その積み重ねが、自己ＰＲや志望理由の根拠になる。

常見：立ち止まるより動く

自己分析に正解や終わりはない。自分を過小評価しがちな学生は、ネットにあふれるキラキラした「自己ＰＲ」に惑わされ、「自分は平凡で取りえがない」と落ち込んでしまう。自己分析は性急に結論を得ようとしないことが大切だ。

分析が不十分だとしても、まずは、気になる説明会や選考に応募してしまおう。失敗や違和感からも学ぶことはある。就活は、立ち止まるより、動き続けた方が得られるものは多い。自己分析で感じたモヤモヤも晴れるはずだ。

常識２ 業界は絞った方がいい

石渡：業界は広く見た方がいい

学生優位の「売り手市場」では、学生が複数の業界に応募し、複数の内定を得ることは当たり前だ。企業も今は、学生に業界研究の深さは求めない。就活序盤は、複数の業界を広く見ることが必要だ。

面接で「他にどんな企業を受けているか」と聞かれるが、採用時期が重なる企業など情報収集の側面が強い。志望業界がバラバラでも「粘り強い自分の長所を生かせそうな企業に応募している」など、何かしらの整合性が説明できれば問題はない。

常見：絞ると立ち直りが難しい

大手企業の多くは、複数の業界にまたがって事業を展開している。また、「データに強い」「営業志望」などの自分の特徴に応じて業界を探せば、金融も不動産も人材もすべて当てはまるはずだ。最初に業界を絞ってしまうと、応募先が限られる上、全滅した時の立ち直りも難しい。

関連業界や取引先の業界でもやりたい仕事ができないか考えよう。例えば、食品会社で商品開発をしたいのなら、プライベートブランドを展開するコンビニでもできるかもしれない。

常識３ 志望動機が最も重要

石渡：差別化難しい

特別の事情でもない限り、社会経験のない学生が考える志望動機は似たり寄ったりだ。採用担当者も仕方がないと考え、選考基準の優先順位は下げている。選考中の面接官の言葉やイベントなどで、好きだと思ったところを志望動機に結びつけ、固めていけばいい。

当初伝えていた内容と異なっても「選考を受ける中で深まった」で構わない。無理に独自色を出そうとするぐらいなら、自己ＰＲや「学生の間に力を入れたこと」（ガクチカ）に取り組もう。

常見：まず書いてみる

まず自分の言葉で「なぜ、この企業に応募したのか」を一度言語化しよう。「給料が高い」「休日が多い」など本音でいいから、いったん書き出す。面接官に響きそうな話ばかり考えていると、就活の軸も見失ってしまう。

本音を言葉にしておけば、複数内定から入社先を決める時にも役に立つ。面接で語る志望動機は、自分をよく知る家族に、向いている仕事とその理由を考えてもらい、組み立てる方法を勧めたい。自分の知らない一面が把握でき、説得力も生まれる。

常識４ 応募しても「学歴フィルター」で落とされる

石渡：企業が学歴にこだわる余裕はない

大学名だけで選別する「学歴フィルター」は、就職氷河期に広まったと言われる。ただ、人手不足とコンプライアンス（法令順守）意識が強い今、大学名だけで学生を切り捨てる企業は、ごく一部だろう。

能力や人柄を判定する適性検査の発達もあり、学生が思うほど「大学名」は重視されない。落とされた理由を「大学名」にすれば、自分は傷つかないが、成長する機会もなくなる。フィルターの有無を気にするぐらいなら、適性検査をしっかり勉強しよう。

常見：多様性が求められている

「会社四季報」などで採用実績を調べてみよう。ウワサではなく、自分の学校や似たようなレベルの他校の出身者の採用の有無がわかるはずだ。ただ、採用がないからといって、これからもないとは限らない。

今は人材の多様性が求められており、特色ある地方の大学や新設学部が注目される場合もある。本当に入社したいなら「学歴フィルター」で諦めないはずだ。熱意をＯＢ・ＯＧ訪問や採用担当者に直接ぶつけるなど、努力してみよう。

◇

イラスト・デザイン部 石崎紬音