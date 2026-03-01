こ、これ【3COINS】で買えるの！？ 痒いところに手が届く♡「優秀バッグ」

「いつも持っているバッグが使いにくい……」そんな人におすすめしたいのが、日常のプチストレスを解消できそうな機能性バッグ。今回は【3COINS（スリーコインズ）】から、2WAY仕様やマルチ収納など、デイリーに活躍しそうな優秀バッグをご紹介します。ぜひ在庫があるうちにゲットして。

シーンに合わせて使い分けられる2WAY仕様

【3COINS】「リュック2WAYエコバッグ」\550（税込）

週末の買い出しのお供にするなら、2WAYで使えるエコバッグがおすすめ。手提げとリュックの2WAY仕様になっており、シーンや荷物の多さに合わせて使い分けられます。ショルダー紐は、アジャスターで長さの調節が可能。使わないときはコンパクトに折り畳めるから、持ち運びにも便利です。ブラック・ベージュというベーシックな2色展開。

荷物を整理しやすいマルチ収納トート

【3COINS】「マルチ収納トートバッグ」\1,650（税込）

通勤用のバッグを探しているなら、A4サイズ対応のトートバッグがおすすめ。書類や13インチのノートPCがすっぽりと入り、使い勝手が良さそう。内側にはPCやタブレットが安心して収納できる柔らかな素材のポケットやドリンクホルダーも付いていて、荷物を整理して収納できます。開閉部分にはファスナーとマグネットボタンが付いており、中身が見えにくいのも嬉しいポイント。カラーはライトグレー・ブラックの2色。

