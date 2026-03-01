横浜F・マリノスの遠野大弥がスーパーゴール

横浜F・マリノスは2月28日、明治安田J1百年構想リーグ第4節で東京ヴェルディと対戦し、3-2で勝利した。

この試合でチーム2点目となるスーパーゴールを決めたMF遠野大弥は、「自分でもビックリしています」と振り返った。

この試合まで開幕3連敗、総得点もわずか2と苦しんでいた横浜FM。1点リードで迎えた後半2分、コーナーキックのこぼれ球に反応した遠野が、左足ダイレクトボレーをゴール左隅に突き刺し、追加点を奪った。勢いづいたチームは同4分にMF山根陸が3点目を記録。その後1点差まで詰め寄られたが、逃げ切って今季初勝利を挙げた。

スーパーゴールを決めた遠野は、ポジショニングも秀逸だった。PA内の最後方でフリーとなり、FWジョルディ・クルークスと示し合わせたかのようなドンピシャのタイミングでゴールを奪った。「あそこは、こぼれてくるので。こぼれ球を意識してシュートを狙う感覚でした。本当にいいボールが来て自分もビックリしたんですけど、浮かさず、インパクト重視で振り抜いた結果、いいところに飛んでくれて良かったです」と胸を張った。

チームを勢いづける追加点となったが、後半はピッチに立てない可能性もあった。前半アディショナルタイムにFW谷村海那の先制点が決まった直後、遠野は谷村に抱きついた後にガッツポーズ。その瞬間に肩を負傷していたという。「ガッツポーズしたら、肩が外れちゃって。一回外れたんですが、勝手に戻ったみたいな感じだったので、これ以降はやめます。また外れるのは怖いんで」と苦笑い。後半はテーピングを巻いてプレーした。

今季2点目を挙げた26歳には、この試合で活躍したい理由があった。2023年8月に誕生した長男とともに初めて入場。「（長男と）初めて一緒に入場して、勝てて良かったです」と、ミックスゾーンで破顔した。

昨季は負傷に苦しんだ遠野だが、自らも大きく貢献した今季初勝利に「3点取って、2点取られていますけど、本当は3-0でいきたいです。これに満足せずに、勝ちながら修正して、自分たちらしさを見せつけられたらなと思います」と決して満足することなく、さらなる内容向上を誓った。（河合 拓 / Taku Kawai）