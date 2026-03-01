今日は８鞍に騎乗します。まずは現役最後のレースとなる１１Ｒスピードスター賞のサクラヒメを。前走のヒロインズＣは脚元が万全でないなかでも、しっかり歩き切って連覇を達成。引退式（２月２２日）には、たくさんの方が帯広競馬場に来ていただき、改めてすごい馬なんだと感じました。この中間は脚元を含め不安はなく元気いっぱい。状態は上がっています。

サクラヒメのすごさは重い斤量にも負けないスピードと気持ちの強さ。牡馬の一線級が相手にはなりますが得意の軽量戦で、このレースも２連覇しているようにスピードは最上位。力をしっっかり引き出せれば、３連覇を十分狙えます。きれいな騎乗で勝って終えられるよう頑張ります。

８Ｒのインカンは昨年７月以来のコンビ。３歳世代では上位の力のある馬です。山（第２障害）で集中力が切れることがありますが、厩務員さんうまく調整してくれています。相手は強いですが、ある程度の位置を取って、山で気持ちを切らさないよううまく導けたら。

１０Ｒのタカラヴェルベーヌは、４戦でコンビを組み、３勝２着１回と相性はいいです。行き脚はそれほど速くないですが、山を下りてからしぶとく脚を使えるのが、この馬のいいところ。スタートでスッと出られれば好勝負に持ち込めます。

（ばんえい競馬所属騎手）

【騎乗馬】（馬名の後ろは本紙評価）

２Ｒ・キタノオウヒ Ａ

３Ｒ・クニキヨシシオウ Ｃ

５Ｒ・ヤマノドラゴン Ｂ

６Ｒ・パワークレオパトラ Ｂ

８Ｒ・インカン Ｂ

９Ｒ・ホクセイサクラオー Ａ

１０Ｒ・タカラヴェルベーヌ Ａ

１１Ｒ・サクラヒメ Ａ