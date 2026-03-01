５人組ヒップホップグループ「ＲＩＰ ＳＬＹＭＥ」が、昨春から１年間限定で活動している。２０１８年に一度活動を休止したが、グループ活動にきちんと区切りを付けるため５人が再集結。３月２２日に迎えるデビュー２５周年をもって再び活動を休止する。活動を再開させるまでの経緯やこの１年の振り返りなどをＩＬＭＡＲＩ（５０）とＳＵ（５２）が語った。（松下 大樹）

昨春にスタートした１年間限定の再結成。歌番組やフェスに数多く出演し、全国ツアーも開催した。デビュー２５周年記念日となる３月２２日での活動休止を直前に控え、２人の表情は晴れやかだった。

ＳＵ（以下Ｓ）「もう、充実ですね。日々いろんなことが起きたり、曲を作ったり…。またみんなと戻れたこととか、喜びに満ちあふれた１年間でした」

ＩＬＭＡＲＩ（以下Ｉ）「たくさんフェスにも出させていただいて、ツアーも回れて僕たちの気持ちを伝えられたなと思える１年だった。こんなにたくさんの方が（ライブ等に）来てくれるとは想像できてなかったですし、喜んでくれる人たちがいて『１年やって良かったな』って」

１９９４年に結成し、２００１年にメジャーデビューすると、「Ｏｎｅ」「楽園ベイベー」などヒットを連発。日本のヒップホップ界の第一線を走り続けたが、１７年、ＳＵがプライベートの問題で活動を休止すると、翌１８年にはグループ活動も休止。２１年にはＰＥＳ（４９）も脱退した。

Ｉ「活動を休止しようと話をしたわけでもなく、そうなってしまった。変な終わり方だった」

さまざまなすれ違いや違和感が引き金となり、誰も望んでいない形に。２２年からＩＬＭＡＲＩ、ＲＹＯ―Ｚ（５１）、ＤＪ ＦＵＭＩＹＡ（４６）の３人体制で活動を再開したが、５人の心の中では「ＲＩＰ ＳＬＹＭＥとしての活動にきちんと『。』（句点）をつけるべきだ」と感じていたという。

Ｉ「見てくれているファンの人たちにもですし、関わっていたスタッフの人たちにもちゃんと感謝を伝えたかった」

再集結に向けてはＩＬＭＡＲＩが率先してＳＵ、ＰＥＳと話し合いを重ねた。個人の仕事との調整も必要でハードルは高かったが、１年限定での活動再開にこぎ着けることができた。

復帰ステージは昨年５月に千葉・蘇我スポーツ公園で行われた野外フェス「ＪＡＰＡＮ ＪＡＭ」。ＳＵは緊張で数日前から寝られず、ヘルペスができたり痛風を発症するなど「満身創痍（そうい）」と振り返る。

それでも、ステージからファンの声を聞くと一瞬にして喜びに変わった。

Ｓ「『おかえりなさい』って言われて『ただいま』って…。うれしかったですね」

Ｉ「もちろん、盛り上がってくれたことはうれしいんですけど、涙してくれるファンの人たちもいた。待っててくれた人たちがいたんだなと間近で感じて、５人で集まったことに意味があったなと思いました」

ＦＵＭＩＹＡが流すサウンドに、４人がラップを吹き込む。長いブランクがあっても、ひとたびライブやレコーディングに入ると５人の波長はピタッとはまった。

Ｉ「意識しているわけじゃないですけど、それぞれに役割があって、自然と長い付き合いの中で適材適所でやってきたんだなと。そういう意味でもメジャーデビューから２５年やってきたんだなというのは感じました」

一方でＳＵは新たな発見もあったという。

Ｓ「８年離れている間に新しく知り合ったお友達とかはすごく“社会人”。ずっとここ（ＲＩＰ ＳＬＹＭＥ）で育ってきたんで、ここが当たり前だったけど、このグループの人間は飛び抜けて“変態”だなと」

Ｉ「勝手知ったる我が家感みたいな、ラフにいられる仲間。素でいられる間柄なので、居心地が良いってところはあると思います」

Ｓ「そういうことが言いたかった（笑）」

Ｉ「それを“変態”で片付けるなんて…（笑）」

１０代の頃から知る仲だからこそ、冗談を言い合ったりふざけ合ったりできる空気感は今も同じ。ＳＵのメンバーに対する絶大な信頼が、「変態」という言葉に込められた。

そんなＳＵにはこの１年で大きな変化があった。６日に公開されるドキュメンタリー映画「ＲＩＰ ＳＬＹＭＥ ＴＨＥ ＭＯＶＩＥ ―２５ｔｈ ＡＮＮＩＶＥＲＳＡＲＹ ＧＲＥＡＴＥＳＴ ＭＥＭＯＲＹ―」（金井紘監督）の撮影も兼ねて今年の年始に箱根に旅行したとき、５人だけの食事中に感極まる姿があったという。

Ｉ「ＳＵさんが泣いてるところをそんなに見たことがなかったんですけど、急に号泣したんですよ。『もうこんなことないかもしれないよ〜』みたいな感じで周りがびっくりするくらい泣いてて」

Ｓ「（泣く）要素がいっぱいあるじゃないですか。久しぶりの５人で、プライベートで、酒も入って…」

期間限定の活動も残りわずか。自分たちが納得して決めた活動休止を前に素直な心境を口にした。

Ｉ「ツアーもフェスも一つひとつちゃんと無事にできて良かったなと思う反面、再集結に至るまでに頑張っていただいた周りの人たちがたくさんいる。終わったら急に連絡とか取らなくなるのかなと思うと、ちょっと寂しいなと。燃え尽き症候群になっちゃうかなとか感じたりもしていて、怖いです」

Ｓ「冷蔵庫に貼ってあるカレンダーの３月２２日に『最後の日』って書いてある。それがだんだん近づいてきてるけど、その日にならないと…。『寂しいな』『もったいないな』っていういうのは（心から）出たり入ったりしてますね」

Ｉ「出たり入ったり？（笑）」

２０〜２２日にはＴＯＹＯＴＡ ＡＲＥＮＡ ＴＯＫＹＯでラストライブを行う。その後の予定はそれぞれ全く未定だといい、今は２５年間の全てを出し切ることしか考えていない。

Ｉ「ＲＩＰ ＳＬＹＭＥの集大成をお見せできればなと思うので、みんなが楽しんでもらえるライブにできたら良いなと思います」

Ｓ「今のベストを尽くします。できること、全てを」

５人で最後の「。」を付け、心置きなく新しいステップへ向かう。

◆ＲＩＰ ＳＬＹＭＥ（リップ・スライム）１９９３年、ＲＹＯ―ＺとＩＬＭＡＲＩが所属していたユニット「ギビニバンコ」を母体に翌９４年にＰＥＳが加入して結成。９７年にＦＵＭＩＹＡ、９８年にＳＵが加入。２００１年、「ＳＴＥＰＰＥＲ’Ｓ ＤＥＬＩＧＨＴ」でメジャーデビュー。１８年、活動を休止。２５年、１年間限定で活動再開。ヒット曲に「Ｏｎｅ」「ＦＵＮＫＡＳＴＩＣ」「楽園ベイベー」など。