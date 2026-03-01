平野文、日高のり子、谷山紀章、立木文彦ら出演 水島裕『笑う朗読』第3弾 脚本はさだまさし、森三中大島ら
声優・ナレーターの水島裕がプロデュースする、“笑いに特化した朗読劇”シリーズ第3弾『笑う朗読3』が、9月11日〜13日に東京・大手町三井ホールで開催される。今回は、平野文、日高のり子（※高＝はしごだか）、太田貴子、谷山紀章、小林由美子、坂口候一、ジャッキーちゃん、あさひちひろ、そして大島美幸（森三中）、立木文彦、水島が出演する。
【動画】日高のり子も続投！『らんま1／2』最新SPボイスドラマ「天道家のお正月」
本シリーズは、水島の「笑うことに特化した朗読があっても良いんじゃない？」という想いから2015年にスタート。豪華声優陣、俳優、お笑い芸人が集結し、“笑うためだけの朗読劇”として話題を呼んできた。
本公演では、笑いを軸にしたオムニバス4作品が上演される。脚本を手がけたのは守谷武己氏、小林由美子氏、さだまさし、大島。“笑い”の中に込められた人間味や温かさにも注目だ。演出は今回もノサカラボの野坂実氏が担当する。
チケットは、FC先行抽選が3月7日午前10時〜15日午後11時59分、オフィシャル先行抽選が3月21日午前10時〜4月5日午後11時59分、プレイガイド先行抽選が4月11日午前10時〜4月19日午後11時59分、一般発売が先着で5月16日午前10時から行われる。
■演目
・サモハンとジャッキー 脚本：守谷武己
出演：谷山紀章、ジャッキーちゃん、水島裕、あさひちひろ
・おかわり自由日記 脚本：小林由美子
出演：小林由美子 （※11日15時回のみ、あさひちひろ）
・戦友(2026年版) 脚本：さだまさし
出演：谷山紀章、立木文彦
・楽屋挨拶 脚本：大島美幸 高橋邦彦
日高のり子、平野文、太田貴子、大島美幸、小林由美子、立木文彦
