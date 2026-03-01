タレントでモデルの八伏紗世（27）が28日までに、自身のインスタグラムを更新。フォトブック「たいむとりっぷ。」の先行カットなどを投稿した。

「フォトブックオフショ」と題し、レース生地のランジェリーショットを公開。「3／8(日)サイン会＆チェキ会します！ 予約受付中だよぉ〜 フォトブック“通販”は3／8(日)から予約開始の予定です！」と伝えた。

また、フォトブックの表紙を飾る黄色基調のバンドゥビキニ水着姿ショットや、「たまには甘々な私も」とメイド風なミニワンピースに白のニーハイソックス姿で“絶対領域”も披露した。

さらに白のセットアップミニスカート姿などのオフショットもアップした。

ファンやフォロワーからも「可愛いすぎる〜〜」「きゃわいいいい」「反則です」「惚れました」「魅了する美女」「うっとりするほど美しい」「美しさが溢れてる」「美脚」「大人っぽい」「唇の形がすごく可愛い」「爽やかで綺麗」「美人の微笑み天使」「笑顔ピカイチ」「プリンセス」などのコメントが寄せられている。

八伏は大阪府出身。15年9月に「着物レンタル京小町」のイメージモデルに選出され、「ヴィッセルクイーンコンテスト2015」準グランプリを獲得してJ1ヴッセル神戸をPRする「ヴィッセルクイーン」として1年間活動。21年にグラビアデビュー。23年3月からレースクイーンとしても活動し、「日本レースクイーン大賞2023」新人部門を受賞。趣味はサッカー観戦、1人外食。トマトソムリエ3級の資格を持つ。好きな漫画はワンピース。愛称は「やぶさや」。キャッチフレーズは「童顔170センチ」。