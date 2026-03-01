9人組ガールズグループTWICEのSANA（サナ、29）が28日、自身のインスタグラムを更新。唇のショットを投稿した。

「大好きなYSLのリップから、私の大好きなラズベリーをぎゅっと閉じ込めた新色が登場」と報告。胸元がV字にデザインされた大胆カットのノースリーブロングドレス姿で、「YSLラブシャインリップスティック#219ベリークラッシュ」と記し、イヴ・サンローランのリップの魅力を伝えた。

「口の中ではじけるようなみずみずしさが表現されていて思わず食べたくなっちゃうラズベリーの甘酸っぱさがとてもかわいいです グロスプランパー#02を重ねると、じゅわっと感がさらに生まれてまるでラズベリージュースのような唇に みなさんも一緒に甘酸っぱいベリールックを楽しみませんか？」とつづり、リップだけでなく、ラズベリーのキャンディーにキスするようなショットも公開した。

ファンやフォロワーからも「ラズベリー姫」「日本の誇り」「世界一かわいー」「世界一の美女様」「ぷるぷる」「究極に可愛い」「美美美美ーー〜美しい！！」「唇ツヤツヤ」「お顔が強すぎてリップどころではない」「いつにも増して女神過ぎる」「完璧な横顔、、、」「色気とかっこよさのハイブリッド」「色気全開」「異次元の存在」「誰よりも美しい」「女神降臨」などのコメントが寄せられている。