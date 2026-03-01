視聴者の悩み「娘の夢」職業2択→峯岸みなみ＆今泉佑唯が回答 衛藤美彩は夫の“規格外の食生活”に言及
きょう3月1日放送のABEMA『秘密のママ園』（毎週日曜 後9：00）#5は、ゲストに伊藤千晃、今泉佑唯、衛藤美彩が登場する。
【写真】「感情移入しちゃって…」と涙ながらに共感の峯岸みなみ
同番組は、建前ではなく“本音”で語れるママたちの居場所として、多様な家族のかたちや子育て観、恋愛、夫婦関係、自己実現まで、あらゆる視点から“いま”を生きる親たちのリアルに向き合う情報バラエティー。
世代を代表する母親であり働く女性でもある滝沢眞規子、近藤千尋、峯岸みなみがMCを務める。
番組後半のトークコーナー「秘密の匿名アフタヌーンティー」では、「娘の夢がアイドルかキャバ嬢」という視聴者からの悩みに、元アイドルの峯岸と今泉が回答。自身も4歳からアイドルを夢見ていたという今泉は、元アイドルならではのリアルな本音をさらけだす。
衛藤は、アスリートの夫に対する食事管理事情を告白。規格外の食生活にMC陣が驚きの声を上げる一幕も。ママたちの本音が飛び交う、見どころ満載の内容となる。
