僕青・伊藤ゆず、極度の心配性の中で向き合った雲組リーダーの責任「本気が伝わらないのは悔しかった」
―［あの日夢見た雲組］―
「僕が見たかった青空」、2023年６月15日に乃木坂46の公式ライバルとして結成したアイドルグループ（通称：僕青）だ。
同グループはセカンドシングル以降、シングル選抜システムを採用。メンバー21人（1名活動休止中）は、表題曲やメディア出演をしていく選抜の「青空組」と、ライブなどを中心に活動する「雲組」の２つチームに分かれて活動している。
この連載「あの日夢見た雲組」は、12月17日リリースの７枚目シングル「あれはフェアリー」で構成された雲組単独公演のライブとともに、雲組で切磋琢磨するメンバーに注目していく。
◆消極的な自分を変えるためのチャンス
「やりきったなと思います。現体制の雲組メンバーが感じていた責任やプレッシャーは、今まで以上に大変な期間でした」
2月11日に行われたコンサート「超雲組公演でらっくす（以下、超雲）」を終えて、そう振り返るのは千葉県出身の伊藤ゆず。グループ最年長の24歳、171センチと抜群なスタイルで雲組メンバーからは“ゆず姉”と慕われるメンバーだ。
７枚目シングルの雲組は、昨年10月から毎月の雲組単独公演に加えて、僕青全体のコンサートのレッスンが重なるなど過酷なものだった。今年１月に行われた雲組単独公演＃25の東名阪ツアーは過去最少の９人体制で乗り切った。そんな活動期間のまとめ役にみずから手を挙げたのが伊藤だ。
「６枚目シングルの雲組をまとめていた塩釜菜那ちゃんや長谷川稀未ちゃんが雲組に移動して、誰がやるんだろうと全員が不安だったと思います。私は過去に一度だけ雲組単独公演＃16でリーダーを務めたことがあって、公演後に褒めたもらえたことがありました。みんなの先頭に立てる自信があったわけじゃない。でも、『消極的な自分を変えるためのチャンスなんだ』と言い聞かせて、やらせてくださいと言いました」
◆「雲組の本気が伝わらないのは悔しかった」
レッスン中はメンバーひとりひとりに目を向けて、良いところを見つけたら本人に伝えることを心掛けた。だが、彼女自身も超雲公演でメインメンバーに選ばれた楽曲のことや公演に関する確認事項など、責任とプレッシャーで何度も押しつぶされそうになった。
「かなりの心配症だから、公演の前日はいつも寝れなくなっちゃうんです。ベッドに入っても、このまま寝て大丈夫か？と不安になって、『もっと良いＭＣの内容はないか』『ここの歌は何拍分を伸ばさないと』っていう事前の準備をしないとダメな人間なんです。本番はアドリブでどうにかなると思える子もいるけど、私は器用なタイプじゃないから」
迎えた超雲公演当日。リハーサルからその不安が現実に。今回の公演で目玉となる安納蒼衣のドラムに合わせてパフォーマンスを披露するブロックで、タイミングが合わずに苦戦していた。そのパートでとくに力を入れていた楽曲「反響のティッピングポイント」を見ていたスタッフが音を止めて、「見ていて何も伝わらない」とゲキを飛ばした。
「本番当日までちゃんと合わせることができていなくて、全員が出し切れていなかったと感じました。１部の本番前の円陣で蒼衣ちゃんが、『みんなとたくさん目を合わせるように頑張るね』と言ってくれて、私も８人の顔を見て『私たちはもっと出せるよ！』と声を掛けました。こんな贅沢な演出をさせてもらえることは今後ないかもしれないのに、雲組の本気が伝わらないのは悔しかった」
◆メンバーの「やりきった」という顔に安堵
その言葉で、全員が吹っ切れたように気迫のパフォーマンスを見せると盛大な歓声が上がる。「ドラムパートで私がメインメンバーを任せてもらった『好きすぎてUp and down』も、ファンの方の表情で楽しんでもらえていることを実感できました」。また、「青春の旅人よ」では、ファンから派生して生まれた曲中の“いとうゆずコール”が会場を包んだ。
