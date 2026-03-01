真っ白でふわふわモフモフの天使のようなお姿をしているビションフリーゼさんが…。網に顔を押し付けたお姿が完全に別犬すぎると話題になっているのです。

普段は可愛いからこそ…衝撃的な顔面は記事執筆時点で8万回を超えて表示されており、反響が寄せられることとなりました。

可愛らしいもふもふ犬が『網に顔を押し付けた』結果…

Xアカウント『@p_r_inu』に投稿されたのは、真っ白でふわふわモコモコなビションフリーゼ「りあ」ちゃんのお姿。

普段は、まるで天使のような、ぬいぐるみのような美貌を誇るりあちゃん。どんなお洋服も着こなし、そのお姿はまるでモデルさんのようなのだといいます。

同じ犬とは思えない『衝撃的な顔面』が話題

思いっきり遊んで泥だらけになっても、トリミング前でもこもこになっても…いつでもどんな時も可愛いりあちゃん。しかし、『別犬』のようになってしまう瞬間もあるようで…。

お出かけバッグのメッシュ部分に顔を押し付けていたというりあちゃん。外に出してくれという要求なのか、はたまた匂いチェックに励んでいるだけなのか…。

可愛いお鼻は完全にくしゃっと押しつぶされており、小さな歯は剥き出しに…。普段のりあちゃんと同一犬とは思えないまさかのお姿を披露してくれたのだそう。

ちなみにりあちゃんは、シャンプー中にも別犬と化すのだとか。いつものふわふわ、もこもこがお水に濡れてしぼむと…いつもとはまた違った愛くるしさを秘めたお姿に。

『なぜこれがこうなる』飼い主さんも思わずそう呟いてしまうその光景は多くのユーザーを笑顔にすることとなったのでした。

もふもふ姉妹の日常が大人気

2024年5月18日生まれのりあちゃんには、2023年5月31日生まれのビションプー「ぽぽ」ちゃんというお姉さんの存在があります。ふわふわでモコモコ、天使のような仲良し姉妹の日常はあまりにも尊いもの。

飼い主さんに溺愛されながら、自分らしくマイペースにのびのびと幸せに暮らすぽぽちゃん、りあちゃんのお姿は日々 ビションプーとビションフリーゼの魅力を発信しています。

