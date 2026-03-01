大好きなおばあちゃんが病気になってしまい、保護されることになった16歳の老犬さん。ボサボサだった毛並みをトリミングしてみると、驚きの姿へと大変身！切なすぎるお別れと変貌ぶりは、Instagramで62万回以上再生され、「お目目が綺麗」「可愛いお顔が見えてよかった」「残りの犬生が穏やかでありますよーに」といった声が寄せられました。

【動画：病気のおばあちゃんから『16歳ボサボサの老犬』を保護…切なすぎるお別れとトリミング後の変貌】

おばあちゃんから老犬を保護

Instagramアカウント「北村杏樹 NPO法人アニマルレスキューMikiJapan代表」さまに投稿され話題になったのは、病気になってしまったおばあちゃんの元から保護された16歳の老犬「ショコラ」くんのお話です。

飼い主だった大好きなおばあちゃんが病院でホスピス病棟へ入所することになってしまったショコラくん。おばあちゃんはショコラくんのことが心配で、ずっと病棟へ行くことを拒んでいたそうですが、肺がんを患ってしまい、とうとう入所しなければならない状況に……。

長らく病気を患っていたために、ショコラくんのケアも満足にしてあげられなかったことが心残りだったというおばあちゃん。しかし、愛情をたくさん注がれていたショコラくんは、とても穏やかで優しい性格のワンコなのだそう。

こうしておばあちゃんから入所までにご相談を受けたMikiJapanさま。ショコラくんをお預かりし、まずはボサボサになっていた毛並みを整えるためにトリミングを開始！

ボサボサの毛をカットすると…

トリミングを始めると、ショコラくんは嫌がったり暴れたりすることもなく、落ち着いて施術を受けることができたといいます。

その後も穏やかな性格の持ち主のショコラくんは、大人しく全身をカットしてもらい……

最後の仕上げにシャンプーとドライヤーをしてもらいます。

ひと通り体を綺麗にしてもらったショコラくん。綺麗さっぱり整えられたショコラくんの本来のお姿は……

幸せへの第一歩に祝福の声

なんと、目がまんまるな可愛いお顔立ちのおじいちゃん犬だったのです！なんて愛らしいのでしょう。綺麗になって、どことなく表情も明るくなったように感じます。

おばあちゃんと離れるのはとても寂しいことですが、体もお顔も綺麗になり、元気にお外で遊び回れるほど明るさを取り戻したショコラくん。

そんなショコラくんのお話は、Instagramでも大きな話題となり、「お目目が綺麗」「可愛いお顔が見えてよかった」「残りの犬生が穏やかでありますよーに」などの声が寄せられました！

ショコラくん、その後、素敵な里親さまと出会うことができ、今では新しいご家庭で幸せに暮らしているとのこと。大好きだったおばあちゃんとの思い出を胸に、新生活を楽しんでほしいですね。

Instagramアカウント「北村杏樹 NPO法人アニマルレスキューMikiJapan代表」さまでは、さまざまな事情で保護したワンコたちの様子が発信されています。気になる方はぜひチェックしてくださいね。

ショコラくん、投稿者さま、この度はご協力いただき誠にありがとうございました！

