本格化する花粉の季節！ クルマを見ると憂うつに…

花粉のシーズンといえば、花粉症でない人でも、クルマがウロコ状のシミに覆われて困った経験がある人は多いのではないでしょうか。さらに2月頃からは、大陸から偏西風に乗って黄砂も飛来し、花粉と混ざることで、より厄介な汚れとなります。こうした頑固な汚れには、どのように対処すればよいのでしょうか。

【毎年大変だ…】これが、花粉がこびりついたクルマのボディです（写真）

カーコーティングショップの担当者によると、花粉を完全に防ぐ手段は存在しないといいます。しかし、「どうせ汚れるから」と放置してしまうと、花粉がシミを作ってしまい、洗車してもまったく落ちなくなることもあるそうです。

このように固着してしまった花粉を落とすには、熱が有効だといいます。

「花粉がなかなか落ちない原因は、花粉に含まれるペクチンというタンパク質の一種が塗装面に付着しているためです。この汚れは熱に弱いため、70度程度のお湯をかけると、ふやけて流れやすくなります」

カーコーティングや洗車を専門に行う店舗のスタッフはこのように解説します。

店舗では、業務用機器でボディを加熱することもあるそうですが、その代替手段としては、お湯が有効とのことです。ただし、熱湯はゴム部分にダメージを与える恐れがあるため、落ちにくいシミ以外には使用しないほうがよいでしょう。通常の汚れには高圧水が効果的です。コイン洗車場などで高圧洗浄機を使って水洗いをすれば、花粉だけでなく黄砂も落ちやすくなります。

水洗いの後は、カーシャンプーをやや多めに使い、十分に泡立ててからスポンジやブラシで洗うと、花粉をきれいに落とせます。シャンプーを洗い流した後は、水分が乾く前にすぐ隅々まで拭き上げましょう。拭き残しがあると、その部分が再びシミになる可能性があるため注意が必要です。

なお、ボディに付着した花粉を毛ばたきで払ったり、タオルなどで乾拭きしたりするのは避けましょう。細かな傷が付き、次第にボディの光沢が失われてしまいます。特にフロントガラスは注意が必要です。ワイパーを作動させる前にウインドウウォッシャー液を十分にかけておかないと、ガラスに傷が付き、その傷に油汚れが入り込んで油膜の原因になる可能性があります。

こまめに洗車すれば花粉症の症状悪化も防ぐことができる？

また、花粉症の人はこまめに洗車した方が、症状対策という意味でも有効といえるそうです。

前述の店舗スタッフは「車体に付着した花粉は乾燥すると風やドアの開閉などで再び舞い上がることがあり、乗り降りの際に吸い込んでしまう可能性があります。また、ボディに触れた花粉が衣類に付着し、そのまま室内に持ち込まれるケースも考えられます」と指摘します。



凝固して塊になっていたとしても表面の花粉は飛散しやすいそうで、花粉症の人にとっては、こうした再付着や持ち込みを防ぐためにも、定期的に花粉を洗い流しておくことが、症状悪化のリスク軽減につながるとのことです。

合わせて、花粉や黄砂の多い季節は、そうした、アレルギーの原因の車内への広がりを防ぐためにも、エアコンフィルターの点検・交換も重要とのことでした。