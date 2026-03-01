◇ザ・スノーリーグ第1シーズン第3戦最終日（2026年2月28日 米コロラド州アスペン）

五輪3度制覇のショーン・ホワイト氏が創設したハーフパイプの招待大会は第3戦の最終日を迎え、スノーボード男子はミラノ・コルティナ冬季五輪銅メダルの山田琉聖（19＝チームJWSC）が同金メダルの戸塚優斗（ヨネックス）との決勝を制し、初優勝を飾った。

男子は昨年3月の第1戦を戸塚が、同12月の第2戦を平野歩夢（TOKIOインカラミ）が制しており、これで3戦連続で日本人が優勝。第1シーズンの最終第4戦は3月19〜21日にスイス・ラークスで開催される予定で、初代シーズン王者も日本人による争いとなりそうだ。

またスノーボード女子では五輪代表で16歳の清水さら（TOKIOインカラミ）がマディ・マストロ（米国）との決勝を制して初優勝。第1戦王者の冨田せな（宇佐美SC）が工藤璃星（TOKIOインカラミ）との3位決定戦を制して3位に入った。

スノーボード・ハーフパイプは3月7、8日に札幌市のさっぽろばんけいスキー場でW杯第6戦が予定されており、日本人メダリストたちによる競演に注目が集まる。