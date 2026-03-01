女優の土居志央梨（33）が28日、インスタグラムを更新。24年度前期連続テレビ小説「虎に翼」のスピンオフ「山田轟法律事務所」の記者会見のオフショットを公開した。

同ドラマで男装の弁護士・山田よね役を務める土居は「虎に翼スピンオフ『山田轟法律事務所』記者会見でした！」と報告。「たくさんの記者の方に集まって下さって、感謝感謝です」と感謝を記し、戸塚純貴とのツーショットを公開した。

続けて「戦後の空白の時間を描いたハードモードな虎に翼、這いつくばって立ち上がる姿をぜひ見届けていただけたら」と伝え、「虎に翼スピンオフ『山田轟法律事務所』3月20日（金）よる9：30」と発表した。

そして「NHK ONEで1週間見逃し配信もあります。よろしくお願いしますっっ」と呼びかけた。

この投稿に「なんてベストな組み合わせ」「なんてしっくりくる、お二人なんでしょう」「お二人のポーズが謎すぎて一生笑ってます！」「相変わらず、仲良し〜 漫才師みたいに見えてきた」「この二人でM−1に挑戦？！っていうくらいお笑い感満載」などのコメントが寄せられている。