元中日監督の落合博満氏と元ＤｅＮＡ監督の中畑清氏が１日、ＴＢＳ系「サンデーモーニング」（日曜・午前８時）に生出演した。

番組では２月２８日に「ラグザス 侍ジャパンシリーズ２０２６」で侍ジャパンが中日に７―３で逃げ切り、２連勝を飾ったことを報じた。

スタジオではワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）で初採用されるピッチクロックを話題にした。

スタジオにサイン伝達機器の「ピッチコム」を持ち込み、落合氏と中畑氏が侍ジャパンの帽子をかぶり、体験した。

実際に体感した中畑氏は「時間制限があると、投げたいボールとそうじゃないときのタイミングって、ずいぶん難しいと思うんだけどね」と指摘した。

落合氏は「キャッチャーが瞬時にサインを決めるっていうのは、結構、至難の技なんですよ。あと、ベンチからサインが出てくるときもあるんだよね。それで出して、ピッチャーがノーって言った時に、時間足らないと思う」と解説していた。さらにサインを「出す側が相当気を遣って、野球をやらなきゃいけないと思う」と指摘していた。