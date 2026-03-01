「東京マラソン」（１日、東京都庁〜東京駅前）

２８年ロサンゼルス五輪、９月開幕の名古屋アジア大会の代表選考会を兼ねた大会がスタートしたが、異例の展開となった。

２キロ過ぎから日本人ペースメーカーの中村大聖（ヤクルト）とそれに付く橋本龍一（プレス工業）が飛び出す展開となり、２時間２分切りのペース設定の外国人ペースメーカーが遅れ、招待選手の海外ランナーもそれに付く形となり、第２集団を形成した。１０キロで中村が外れ、橋本の一人旅状態に。１０キロ通過は２９分２秒で２時間２分３０秒のペースを刻んでいる。

ＳＮＳなどでは「ツインターボ橋本龍一がんばれ」、「目立ってるぞ、いいぞ！」、「プレス工業の宣伝効果も凄いことに」、「プレス工業絶賛全世界ＰＲ中 これ金一封ものの活躍よ」との声が上がり、所属先のプレス工業のホームページが開きにくくなる状態になり、「橋本龍一さんのことをみんな調べてるようでプレス工業のページが重い」との声が上がっていた。