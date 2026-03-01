業界初の組み立てて遊べるビスケット「どうぶつくみたてビスケット」発売
バンダイは、「どうぶつくみたてビスケット」(173円)を3月30日より、全国量販店の菓子売り場等にて販売する。
「どうぶつくみたてビスケット」は、どうぶつの体や足のカタチをしたビスケットを自由に組み合わせて楽しめる「組み立て型ビスケット」。
平面のビスケットをつなげたり組み替えたりしながら立体へと形づくっていく過程そのものが遊びとなり、組み合わせを変えるたびに新しい発見が生まれる商品となっている。
ビスケットは「からだビス」(72種)、「あしビス」(15種)、「ボーナスビス」(15種)の全102種を展開。スタンダードなどうぶつに加え、ピエロ風や忍者風デザインなど個性豊かなバリエーションも登場する。アフロやヘッドホンといった「ボーナスビス」を組み合わせることで、100万通り以上(※理論値)の組み合わせが広がる。
