京都市がホテルや旅館の利用者に課す宿泊税は１日の宿泊分から、１人１泊あたりの上限額が１万円になる。

これまでの１０００円から大幅に引き上げられ、定額制では全国最高額。市は２倍以上に増える見通しの税収をオーバーツーリズム（観光公害）対策に充て、市民生活と観光の両立を図る。（山田珠琳）

同市は２０１８年１０月に宿泊税を導入しており、２４年度の税収は６２億円、２５年度は５９億円。一方で、観光客は年々増え、市バスの混雑の常態化やゴミのポイ捨てなどの問題が表面化し、市は対策費の捻出のため、上限額の引き上げを決めた。条例改正を経て、総務相が昨年１０月、引き上げに同意した。

宿泊料金の価格帯で３段階だった税額区分は、５段階に変更。最少徴収額の２００円は据え置くが、対象の宿泊料金は１泊２万円未満から同６０００円未満までに大幅に変え、上限については、同１０万円以上で１万円を課すことにする。修学旅行生と引率者の免除は継続し、２６年度の税収は従来の２倍以上の１３２億円を見込む。

市は、得られた税収を観光マナーの啓発や文化財補助制度の充実、京町家の支援強化に充てる２６年度予算案を議会に提出している。

市内の主要駅や宿泊施設では２月下旬、宿泊税の引き上げに向けた準備が進められた。京都駅では、引き上げ後の税額区分を周知する大型掲示物やデジタルサイネージ（電子看板）が登場。宿泊施設や観光案内所には、市がチラシやポスターを配り、新たな税額区分の適用に備えた。

星のや京都（西京区）では、精算時の混乱防止のために、予約システム内では、引き上げた宿泊税を適用し、チェックイン時の案内の準備を進めてきた。秋元健・総支配人は「多くのお客様は宿泊税の値上げを認知されていない印象がある。お客様に分かりやすい情報を伝え、京都の魅力を取り入れたサービスを提供していく」と話していた。

総務省によると、全国で宿泊税を導入しているのは２月１３日時点で、京都市を含む１９自治体。観光客の増加に合わせて新設を目指す動きが各地で広がっており、４月以降は新たに３５自治体で課税が始まる。