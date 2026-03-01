【おとめ座】2026年3月の運勢！ 占い師・夜風の「タロット占い」
占い師・夜風の「タロット占い」。22枚のタロットカードを使って、「おとめ座」の2026年3月の運勢を占います。
【今月のカード：正義（Justice）／正位置】
「正義」の正位置は、勝負事に強くなり、物事が進みやすくなる状態を表します。
今月は、くじ運に恵まれるなど、思いがけない幸運を受け取りやすい1カ月となりそう。
ただし、運がよいからといって、過度に勝負事へ手を出すのはNGです。
【ラッキーカラー：グリーン】
緑色は、冷静さと判断力を保ち、バランス感覚をサポートしてくれます。
【この記事の筆者：夜風】
占い師。タロットやオラクルカードなどを使って鑑定や執筆を行っている。会社員やフリーランスなど自らの人生経験を踏まえた占いはより深い共感を呼び、的確な助言をもらえると好評。「自分はどこに向かえばいいのか」と迷える人たちをよりよい方向へ導く。
(文:夜風)
おとめ座／乙女座（8月23日〜9月22日生まれ）
【今月のカード：正義（Justice）／正位置】
「正義」の正位置は、勝負事に強くなり、物事が進みやすくなる状態を表します。
今月は、くじ運に恵まれるなど、思いがけない幸運を受け取りやすい1カ月となりそう。
【ラッキーカラー：グリーン】
緑色は、冷静さと判断力を保ち、バランス感覚をサポートしてくれます。
【この記事の筆者：夜風】
占い師。タロットやオラクルカードなどを使って鑑定や執筆を行っている。会社員やフリーランスなど自らの人生経験を踏まえた占いはより深い共感を呼び、的確な助言をもらえると好評。「自分はどこに向かえばいいのか」と迷える人たちをよりよい方向へ導く。
(文:夜風)