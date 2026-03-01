2026年3月のタロット占い。自らの人生経験を踏まえた的確な助言が「心に深く刺さる」と話題の占い師・夜風が、22枚のタロットカードを使って「おとめ座」の今月の運勢を占います。

おとめ座／乙女座（8月23日〜9月22日生まれ）


【今月のカード：正義（Justice）／正位置】
「正義」の正位置は、勝負事に強くなり、物事が進みやすくなる状態を表します。

今月は、くじ運に恵まれるなど、思いがけない幸運を受け取りやすい1カ月となりそう。

ただし、運がよいからといって、過度に勝負事へ手を出すのはNGです。

【ラッキーカラー：グリーン】
緑色は、冷静さと判断力を保ち、バランス感覚をサポートしてくれます。

【この記事の筆者：夜風】
占い師。タロットやオラクルカードなどを使って鑑定や執筆を行っている。会社員やフリーランスなど自らの人生経験を踏まえた占いはより深い共感を呼び、的確な助言をもらえると好評。「自分はどこに向かえばいいのか」と迷える人たちをよりよい方向へ導く。
(文:夜風)