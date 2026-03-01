「東京マラソン」（１日、東京都庁〜東京駅前）

２８年ロサンゼルス五輪、９月開幕の名古屋アジア大会の代表選考会を兼ねた大会がスタートしたが、異例の展開となった。

２キロ過ぎから日本人ペースメーカーの中村大聖（ヤクルト）とそれに付いた一般参加の橋本龍一（プレス工業）が飛び出す展開となり、２時間２分切りのペース設定の外国人ペースメーカーが遅れ、招待選手の海外ランナーもそれに付く形となり、第２集団を形成した。１０キロで中村が外れ、橋本の一人旅状態となった。

注目の日本記録保持者の大迫傑（３４）＝ＬＩ−ＮＩＮＧ＝、前日本記録保持者の鈴木健吾（３０）＝横浜市陸協＝、元青学大のエースで、プロランナーの太田蒼生（２３）＝ＧＭＯインターネットグループ＝は第３集団につけた。

解説の瀬古利彦氏は「第２集団が遅すぎる」と断じ、ＳＮＳなどでは「ペースメーカーが仕事しない」、「ペースメーカーがグダグダですてに記録の期待が・・・」、「ペースメーカーどうなってんのよ？」と騒然となった。

男子のペースメーカーは３段階の設定となっており、２時間２分を切る国内最高ペース（２分５３秒〜５４秒）、２時間３分台の日本記録ペース（２分５６秒〜５７秒）、２時間５分台のＭＧＣ参加標準ペース（２分５８秒から５９秒）だったが、大きく乱れる展開となった。