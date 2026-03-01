滝沢眞規子「シモ」の“爆弾発言” デリケートな悩み、赤裸々告白へ
きょう3月1日放送のABEMA『秘密のママ園』（毎週日曜 後9：00）#5では、女性特有のデリケートな悩みである「フェムケア」をテーマに赤裸々トークが繰り広げられる。
【写真】「感情移入しちゃって…」と涙ながらに共感の峯岸みなみ
同番組は、建前ではなく“本音”で語れるママたちの居場所として、多様な家族のかたちや子育て観、恋愛、夫婦関係、自己実現まで、あらゆる視点から“いま”を生きる親たちのリアルに向き合う情報バラエティー。世代を代表する母親であり働く女性でもある滝沢眞規子、近藤千尋、峯岸みなみがMCを務める。
スタジオ企画「建前爆破！まったり井戸端会議」では、「フェムケア」をテーマにトーク。MCの滝沢からは「私のシモはすごいですよ」と爆弾発言が飛び出す。
専門医やタレント・JOYの妻でフェムテック委員のモデル・mai、日本フェムテック協会認定資格を持つ元AAAメンバーの伊藤千晃からの実践的なアドバイスを受け、ゲストの今泉佑唯が思わず「メモしていいですか？」と自身のスマホを取り出す展開となる。
