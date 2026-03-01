【しし座】2026年3月の運勢！ 占い師・夜風の「タロット占い」
占い師・夜風の「タロット占い」。22枚のタロットカードを使って、「しし座」の2026年3月の運勢を占います。
【今月のカード：戦車（The Chariot）／正位置】
「戦車」の正位置は、やりたいことを強気で進めてよい暗示です。
今月は、自分が信じた道を貫き通して進めば大丈夫。
ただし、フルパワーで走り続けるとエネルギー切れになりそうなので注意。休息を忘れずに。
【ラッキーカラー：オレンジ】
オレンジは、やる気を保ちつつ、気持ちを明るく切り替えるサポートになります。
【この記事の筆者：夜風】
占い師。タロットやオラクルカードなどを使って鑑定や執筆を行っている。会社員やフリーランスなど自らの人生経験を踏まえた占いはより深い共感を呼び、的確な助言をもらえると好評。「自分はどこに向かえばいいのか」と迷える人たちをよりよい方向へ導く。
(文:夜風)
しし座／獅子座（7月23日〜8月22日生まれ）
