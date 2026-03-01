2026年3月のタロット占い。自らの人生経験を踏まえた的確な助言が「心に深く刺さる」と話題の占い師・夜風が、22枚のタロットカードを使って「かに座」の今月の運勢を占います。

占い師・夜風の「タロット占い」。22枚のタロットカードを使って、「かに座」の2026年3月の運勢を占います。

かに座／蟹座（6月22日〜7月22日生まれ）


【今月のカード：星（The Star）／逆位置】
「星」の逆位置は、もうすぐ明るみになる流れを表します。

今月は、停滞していた物事に変化が生まれる1カ月。

ただし、思ったよりも早く物事が動くため、体力や気力はあらかじめチャージしておくと◎。

【ラッキーカラー：ホワイト】
白は新しい流れを受け取るために、心と体をクリアに整える手助けとなります。

【この記事の筆者：夜風】
占い師。タロットやオラクルカードなどを使って鑑定や執筆を行っている。会社員やフリーランスなど自らの人生経験を踏まえた占いはより深い共感を呼び、的確な助言をもらえると好評。「自分はどこに向かえばいいのか」と迷える人たちをよりよい方向へ導く。
(文:夜風)