【かに座】2026年3月の運勢！ 占い師・夜風の「タロット占い」
占い師・夜風の「タロット占い」。22枚のタロットカードを使って、「かに座」の2026年3月の運勢を占います。
【今月のカード：星（The Star）／逆位置】
「星」の逆位置は、もうすぐ明るみになる流れを表します。
今月は、停滞していた物事に変化が生まれる1カ月。
ただし、思ったよりも早く物事が動くため、体力や気力はあらかじめチャージしておくと◎。
【ラッキーカラー：ホワイト】
白は新しい流れを受け取るために、心と体をクリアに整える手助けとなります。
【この記事の筆者：夜風】
占い師。タロットやオラクルカードなどを使って鑑定や執筆を行っている。会社員やフリーランスなど自らの人生経験を踏まえた占いはより深い共感を呼び、的確な助言をもらえると好評。「自分はどこに向かえばいいのか」と迷える人たちをよりよい方向へ導く。
(文:夜風)
かに座／蟹座（6月22日〜7月22日生まれ）
