【ふたご座】2026年3月の運勢！ 占い師・夜風の「タロット占い」
占い師・夜風の「タロット占い」。22枚のタロットカードを使って、「ふたご座」の2026年3月の運勢を占います。
【今月のカード：世界（The World）／正位置】
「世界」の正位置は、すでにできることはやり切った状態を意味します。
今月は忙しく動き回るよりも、休息を取ることに意識を向けてOK。
ただし、自分へのご褒美が増え過ぎたり、遊び過ぎて散財したりしないように注意を。
【ラッキーカラー：グレー】
灰色は落ち着いた判断を促し、穏やかな休息期間を支えてくれます。
【この記事の筆者：夜風】
占い師。タロットやオラクルカードなどを使って鑑定や執筆を行っている。会社員やフリーランスなど自らの人生経験を踏まえた占いはより深い共感を呼び、的確な助言をもらえると好評。「自分はどこに向かえばいいのか」と迷える人たちをよりよい方向へ導く。
(文:夜風)
ふたご座／双子座（5月21日〜6月21日生まれ）
