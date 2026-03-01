2026年3月のタロット占い。自らの人生経験を踏まえた的確な助言が「心に深く刺さる」と話題の占い師・夜風が、22枚のタロットカードを使って「ふたご座」の今月の運勢を占います。

占い師・夜風の「タロット占い」。22枚のタロットカードを使って、「ふたご座」の2026年3月の運勢を占います。

ふたご座／双子座（5月21日〜6月21日生まれ）


【今月のカード：世界（The World）／正位置】
「世界」の正位置は、すでにできることはやり切った状態を意味します。

今月は忙しく動き回るよりも、休息を取ることに意識を向けてOK。

ただし、自分へのご褒美が増え過ぎたり、遊び過ぎて散財したりしないように注意を。

【ラッキーカラー：グレー】
灰色は落ち着いた判断を促し、穏やかな休息期間を支えてくれます。

【この記事の筆者：夜風】
占い師。タロットやオラクルカードなどを使って鑑定や執筆を行っている。会社員やフリーランスなど自らの人生経験を踏まえた占いはより深い共感を呼び、的確な助言をもらえると好評。「自分はどこに向かえばいいのか」と迷える人たちをよりよい方向へ導く。
(文:夜風)