【おうし座】2026年3月の運勢！ 占い師・夜風の「タロット占い」
占い師・夜風の「タロット占い」。22枚のタロットカードを使って、「おうし座」の2026年3月の運勢を占います。
【今月のカード：吊るされた男（The Hanged Man）／逆位置】
「吊るされた男」の逆位置は、気持ちにゆとりが生まれ、全体を見渡せることを示します。
今月は、普段よりも心身ともに穏やかに過ごせる1カ月となるでしょう。
ただし、今後のことをざっくり決めてしまうのはNG。視野が広がっている今だからこそ、計画は早めに立てておくことが大切です。
【ラッキーカラー：ブルー】
青色はあなたの思考を整理し、冷静な判断を助けてくれます。
【この記事の筆者：夜風】
占い師。タロットやオラクルカードなどを使って鑑定や執筆を行っている。会社員やフリーランスなど自らの人生経験を踏まえた占いはより深い共感を呼び、的確な助言をもらえると好評。「自分はどこに向かえばいいのか」と迷える人たちをよりよい方向へ導く。
(文:夜風)
おうし座／牡牛座（4月20日〜5月20日生まれ）
