2026年3月のタロット占い。自らの人生経験を踏まえた的確な助言が「心に深く刺さる」と話題の占い師・夜風が、22枚のタロットカードを使って「おうし座」の今月の運勢を占います。

占い師・夜風の「タロット占い」。22枚のタロットカードを使って、「おうし座」の2026年3月の運勢を占います。

おうし座／牡牛座（4月20日〜5月20日生まれ）


【今月のカード：吊るされた男（The Hanged Man）／逆位置】
「吊るされた男」の逆位置は、気持ちにゆとりが生まれ、全体を見渡せることを示します。

今月は、普段よりも心身ともに穏やかに過ごせる1カ月となるでしょう。

ただし、今後のことをざっくり決めてしまうのはNG。視野が広がっている今だからこそ、計画は早めに立てておくことが大切です。

【ラッキーカラー：ブルー】
青色はあなたの思考を整理し、冷静な判断を助けてくれます。

【この記事の筆者：夜風】
占い師。タロットやオラクルカードなどを使って鑑定や執筆を行っている。会社員やフリーランスなど自らの人生経験を踏まえた占いはより深い共感を呼び、的確な助言をもらえると好評。「自分はどこに向かえばいいのか」と迷える人たちをよりよい方向へ導く。
(文:夜風)