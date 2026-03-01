【おひつじ座】2026年3月の運勢！ 占い師・夜風の「タロット占い」
占い師・夜風の「タロット占い」。22枚のタロットカードを使って、「おひつじ座」の2026年3月の運勢を占います。
【今月のカード：運命の輪（Wheel of Fortune）／逆位置】
「運命の輪」の逆位置は、達成まであともう少しという段階を示します。
今月は、あなたが目指してきたことに一歩近づくような出来事が起こりそうです。
ただし油断は禁物。いつものルーティンを丁寧に続けることが大切です。
【ラッキーカラー：ブラウン】
茶色は足元をしっかりと固め、ペースを崩さず積み重ねていく手助けとなってくれるでしょう。
【この記事の筆者：夜風】
占い師。タロットやオラクルカードなどを使って鑑定や執筆を行っている。会社員やフリーランスなど自らの人生経験を踏まえた占いはより深い共感を呼び、的確な助言をもらえると好評。「自分はどこに向かえばいいのか」と迷える人たちをよりよい方向へ導く。
(文:夜風)
おひつじ座／牡羊座（3月21日〜4月19日生まれ）
