17歳で出産→離婚するも同じ相手と再婚…波乱万丈のママに迫る 今泉佑唯が自身の経験と重ね合わせ
きょう3月1日放送のABEMA『秘密のママ園』（毎週日曜 後9：00）#5は、気になる他人の家庭をのぞき見する密着企画「のぞき見！隣のママ」を届ける。
【写真】「感情移入しちゃって…」と涙ながらに共感の峯岸みなみ
同番組は、建前ではなく“本音”で語れるママたちの居場所として、多様な家族のかたちや子育て観、恋愛、夫婦関係、自己実現まで、あらゆる視点から“いま”を生きる親たちのリアルに向き合う情報バラエティー。世代を代表する母親であり働く女性でもある滝沢眞規子、近藤千尋、峯岸みなみがMCを務める。
今回の「のぞき見！隣のママ」は、5人の子どもを育てるママ・カオリさんに密着。17歳で長女を出産し、一度は離婚するも同じ相手と再婚したという波乱万丈な経歴を持つ彼女の日常に迫る。
VTRを見守るMCの峯岸は「感情移入しちゃって…」と涙ながらに共感。ゲスト出演した元欅坂46メンバーでタレントの今泉佑唯も、自身の経験と重ね合わせて想いを語る。
このほかゲストは、伊藤千晃、衛藤美彩。
