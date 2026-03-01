元中日監督の落合博満氏と元ＤｅＮＡ監督の中畑清氏が１日、ＴＢＳ系「サンデーモーニング」（日曜・午前８時）に生出演した。

番組では２月２８日に「ラグザス 侍ジャパンシリーズ２０２６」で侍ジャパンが中日に７―３で逃げ切り、２連勝を飾ったことを報じた。

中畑氏は「水をさすようで嫌なんですけど、投手陣にいつものシーズン中の勢いがないんです」と指摘した。さらに「ちょっと打たれすぎてるっていうのかな。昨日の（先発した）伊藤（大海）もそうなんですけど、その後に入った北山（亘基）。このあたりのシーズン中のストレートの切れっていうのは、全く感じない。ちょっと棒球に近いような。そんな状態なんで、仕上がり具合はどうなのかなっていう不安があるんですよね」と解説した。

中畑氏の見解を受け落合氏は「時期的な問題もあると思います。普通、開幕３月の終わりから４月。１か月以上早いわけですから。いくら１２月から動き出したと言っても、まだ調整段階でしょう」と指摘した。

さらに「だから、ここから１週間、２週間後にどれだけの状態に持っていけるかっていうところが鍵なんだろうと思いますけどね」と解説した。これに中畑氏は「２週間じゃ終わっちゃうぞ。１週間後にもうスタートするんだから」と指摘。これに落合氏は「それだけ状態を１００％に持っていくというのは、大変だということですね」と応じた。この言葉を受け中畑氏は「本番になってね、緊張感が増して、それで力が出てくれる場合もあるんだね。そういう環境で変わる場合もあります」とし「大いに期待してますよ」と願った。

これに落合氏は「だから、この練習試合って、いくらやっても疲れないんですよ。ところが、本番１試合やったらどっと疲れるから」と解説した。