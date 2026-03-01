【反時計回りの「渦」】南の海上の「渦」は北上の気配【雨風シミュレーション３月１日（日）～１１日（水）】日本は３月３日ごろ「寒の戻り」で雪か？
日本は春本番の陽気雨風シミュレーション３月１日（日）～１１日（水）
気象衛星「ひまわり」画像では、日本から南のフィリピン付近にかけて、広い晴天域となっています。しかし、雨と風のシミュレーションでは反時計回りの「渦」が現れ、しかも北上の兆しがあるため、念のため動向に注意しておきましょう。
３月１日（日）～１１日（水）を画像で掲載しています。
３月第１週の中ごろは「寒の戻り」で、東京都心でも「雪」が降る可能性があります。詳しくはこちらにまとめてあります。
「反時計回りの渦」は、８日（日）ごろ、フィリピンの東の海上に現れ、北上する傾向が見られます。
このシミュレーション画像は予想のひとつで、大きく変わる可能性があります。この「反時計回りの渦」が、「熱帯低気圧」や「台風」になるかどうかや進路は未確定です。今後、気象庁から発表される情報に注意してください。全国の週間予報（３月１日（日）～７日（土））
各都道府県の週間予報（７日（土）まで）を画像で掲載しています（各都道府県５か所ずつ）。
３月３日（火）は「寒の戻り」で寒くなるでしょう。東京の予想最高気温は９度と、この土日に比べ１０度も下がる見込みです。
