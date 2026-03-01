【ニューヨーク＝金子靖志】国連安全保障理事会は２月２８日夕（日本時間３月１日午前）、米国とイスラエルによるイラン攻撃について協議する緊急会合を開いた。

米国とイスラエルは攻撃について「合法的な措置だ」と正当性を強調したのに対し、イランは「侵略行為だ」と激しく反発した。各国からは、中東での戦闘拡大を懸念し、緊張緩和を求める声が相次いだ。

国連のアントニオ・グテレス事務総長は会合の冒頭、「国際の平和と安全に対する重大な脅威だ。軍事行動は制御不能な連鎖を招きかねない」と警告した。そのうえで、「紛争は対話と交渉で解決すべきだ」と述べ、即時停戦を呼びかけた。

米国のマイク・ウォルツ国連大使は「イランが核兵器を保有すれば世界に深刻な脅威となる。核兵器を持たせるわけにはいかない」と強調。イランがミサイル開発や武装勢力への支援で地域を不安定化させてきたとした上で、攻撃は国連憲章や安保理決議に基づく「合法的な措置だ」と説明した。「同盟国を守るための行動だ」とも述べた。

イスラエルのダニー・ダノン国連大使は「外交は尽くされたが、イランの脅威を止めることはできなかった」と強調した。各国からは、イランが攻撃を受けた後、サウジアラビアやアラブ首長国連邦（ＵＡＥ）など周辺国を攻撃したことに対し、「主権侵害だ」（バーレーン）などと非難の声も上がった。

これに対し、イランのアミール・サイード・イラバニ国連大使は、米国とイスラエルによる攻撃は「明白な侵略だ」と反論。国連憲章違反だとして安保理に対し、攻撃の停止と責任追及を求めた。一方、周辺国への攻撃については「自衛権の行使だ」と主張した。