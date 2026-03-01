『仮面ライダーゼッツ』物語は第2章へ。新主題歌はYUTAが歌う『PLAY BACK』に決定！

3月8日（日）放送の第25話から第2章に突入する『仮面ライダーゼッツ』。

監督陣に、杉原輝昭、諸田敏、渡辺淳の各監督が新たに参加する。

【映像】最新話はTVerで無料見逃し配信中！

第2章の新主題歌は、YUTAの『PLAY BACK』に決定。YUTAも「NCTのコンセプトともリンクしていて、運命なんじゃないかな!?」と喜びのコメントを寄せる。

また、作曲は『仮面ライダーガッチャード』主題歌を務めたBACK-ONのKENJI03氏（作家名「Hi-yunk」）が担当、作詞は数々の仮面ライダーシリーズ主題歌の作詞を務める藤林聖子氏が担当する。

そして『PLAY BACK』TVサイズは3月8日から先行配信がスタート。

まさに莫の状況を表すかのようなタイトルで、どのような内容となるのか、物語が再始動する第25話「始める」と新主題歌に注目だ。

◆YUTA コメント（全文）

はじめにお話をいただいたとき、本当にうれしかったです。「ほんとに!?よっしゃー!!」って思いました。幼いころに夢中になった仮面ライダーですから、喜びを表す言葉が見つからないくらいうれしかったですね。

僕はソロアーティストとしてロックテイストの道を2024年からスタートしているんですが、一方で2016年からNCT／NCT 127というグループに所属しています。仮面ライダーゼッツの、眠りの中で見る夢で変身ベルトを手に入れヒロインを救うヒーローになるというストーリーは、実はそのNCTのコンセプトともリンクしているんです。

夢の中で仲間たちと音楽を媒介に共鳴して繋がり、夢から覚醒してみんなの痛みや悩みに寄り添って僕たちの音楽で超克してもらいたい、というような。なので、運命なんじゃないかな!?と思ったりもしました。

KENJI03さんに提供いただいた楽曲で、レコーディングもいろいろアドバイスをしていただいき、とても素晴らしい経験になりました。仮面ライダーゼッツの世界を思う存分楽しんでいただけるように僕の主題歌が彩りを添えられたら嬉しいです。

◆藤林聖子（作詞） コメント

当たり前に進んでいるように見えた日常がガラッと変わってしまうような…交錯する視点、パラダイムシフト。

そんな驚きを歌詞でも表現できたらと思って歌詞を書かせていただきました。

KENJI03さんのカッコいい楽曲とNCT YUTAさんのクールな歌声が後半の仮面ライダーゼッツを盛り上げてくれるはず！

そろそろ起きなきゃだなぁ…なときの、目覚めの一曲になれたら嬉しいです。

◆Hi-yunk（BACK-ON）（作曲） コメント（全文）

今回、『PLAY BACK』を藤林先生とYUTAくんで作らせていただきました！

まさかの抜擢に驚きましたが、僕が担当したライダー過去作とはまた世界観が変わり、攻撃的ギターサウンドとPOP PUNKが合わさり、HYBRID MIXTUREに仕上がりました。

ゼッツ後半戦はこの曲とともに日曜の朝をぶち上げて行きます！

乞うご期待!!

◆“夜明け襲来”ビジュアルも解禁！

そんな超展開を迎える『仮面ライダーゼッツ』の新ビジュアルも解禁となった。

中央で仮面ライダーゼッツ オルデルムと激突している新たな仮面ライダー、その名は仮面ライダードォーン。

“夜明け（ドォーン）”を冠する仮面ライダーにゼッツはどのように立ち向かっていくのか？

そして、莫の夢の中ではゼッツの崩壊の力により命を落とした仮面ライダーノクス、さらにゼッツを敗北させたロードスリーも今後どのように関わっていくのか？