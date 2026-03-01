テレビ朝日系にて放送中のシリーズ最新作『仮面ライダーゼッツ』の新主題歌がYUTAが歌う「PLAYBACK」に決定し、あわせて新ビジュアルが公開された。

現実と夢が交錯する前代未聞の世界観が反響を呼んでいる本作。3月1日に放送された第24話では、万津莫／仮面ライダーゼッツ（今井竜太郎）がCODEに敗北。そして、第1話の病院のベッドで目覚めるという、まさかの“夢オチ”的な展開で、これまでの出来事がすべて夢だったという、夢の仮面ライダーであるゼッツでしか実現できない展開が話題を呼んだ。

次週第25話から第2章へ突入する本作の新主題歌が、YUTAの楽曲「PLAYBACK」に決定。作曲は『仮面ライダーガッチャード』主題歌を務めたBACK-ONのKENJI03（作家名：Hi-yunk）、作詞は数々の『仮面ライダー』シリーズ主題歌の作詞を手がける藤林聖子が担当する。YUTAは「NCTのコンセプトともリンクしていて、運命なんじゃないかな!?」と喜びのコメントなお、「PLAYBACK」TVサイズは3月8日より先行配信がスタートする。

あわせて公開された新ビジュアルの中央には、仮面ライダーゼッツオルデルムと激突している新たな仮面ライダー・仮面ライダードォーンの姿が描かれている。

また、東映特撮ファンクラブTTFCにて、3月8日9時30分より、「Case1～3」の放送当時はまだ語ることのできなかった裏設定を語り尽くす、“アンサー”オーディオコメンタリー（副音声）の配信が決定。さらに、毎週配信中の連続ミニドラマ『仮面ライダーゼッツSERIES OF SISTER’S SUBSTORY エージェント美浪』も「Mission5」に突入。

さらに、第2章から監督陣として、杉原輝昭、諸田敏、渡辺淳が新たに参加する。

■コメント・YUTA（主題歌）はじめにお話をいただいたとき、本当にうれしかったです。「ほんとに？！ よっしゃー！！」って思いました。幼いころに夢中になった仮面ライダーですから、喜びを表す言葉が見つからないくらいうれしかったですね。僕はソロアーティストとしてロックテイストの道を2024年からスタートしているんですが、一方で2016年からNCT/NCT 127というグループに所属しています。仮面ライダーゼッツの、眠りの中で見る夢で変身ベルトを手に入れヒロインを救うヒーローになるというストーリーは、実はそのNCTのコンセプトともリンクしているんです。夢の中で仲間たちと音楽を媒介に共鳴して繋がり、夢から覚醒してみんなの痛みや悩みに寄り添って僕たちの音楽で超克してもらいたい、というような。なので、運命なんじゃないかな！？ と思ったりもしました。KENJI03さんに提供いただいた楽曲で、レコーディングもいろいろアドバイスをしていただいき、とても素晴らしい経験になりました。仮面ライダーゼッツの世界を思う存分楽しんでいただけるように僕の主題歌が彩りを添えられたら嬉しいです。

・藤林聖子（作詞）当たり前に進んでいるように見えた日常がガラッと変わってしまうような…交錯する視点、パラダイムシフト。そんな驚きを歌詞でも表現できたらと思って歌詞を書かせていただきました。KENJI03さんのカッコいい楽曲とNCT YUTAさんのクールな歌声が後半の仮面ライダーゼッツを盛り上げてくれるはず！そろそろ起きなきゃだなぁ…な時の、目覚めの一曲になれたら嬉しいです。

・Hi-yunk BACK-ON（作曲）今回、PLAY BACKを藤林先生とYUTAくんで作らせて頂きました！まさかの抜擢に驚きましたが、僕が担当したライダー過去作とはまた世界観が変わり、攻撃的ギターサウンドとPOP PUNKが合わさり、HYBRID MIXTUREに仕上がりました。ゼッツ後半戦はこの曲と共に日曜の朝をぶち上げて行きます！乞うご期待!!（文＝リアルサウンド編集部）