ジョン スメドレーが木工作家・辻有希の個展を開催　代表作から新作までを展示販売

ニットウェアブランド「ジョン スメドレー（JOHN SMEDLEY）」が、木工作家・辻有希の個展「moving form」を玉川高島屋S.C南館1階のJOHN SMEDLEY 二子玉川と、京都府京都市新風館1階のJOHN SMEDLEY 京都で開催する。会期は二子玉川が3月7日から15日まで、京都が3月20日から29日まで。

ジョン スメドレーは、英国のクラフツマンシップと親和性の高い日本の工芸や作家作品とのコラボレーションを不定期で実施。同個展もその取り組みの一環として開催する。

辻有希は大学で木工を学び、卒業後は家具メーカーに勤務。現在は札幌を拠点に、モビールや器、オブジェなどの制作を行っている。会場では、独立当初から手掛けてきた代表的なモビールから新作までを展示販売する。

■辻有希 個展「moving form」

JOHN SMEDLEY 二子玉川

会期：2026年3月7日（日）〜15日（日）

所在地：東京都世⽥⾕区玉川 3-17-1 玉川郄島屋S.C. 南館1F

電話番号：03-6447-9208

営業時間：10:00〜20:00

JOHN SMEDLEY 京都

会期：2026年3月20日（金・祝）〜29日（日）

所在地：京都府京都市中京区烏丸通姉小路下ル場之町586-2 新風館1F

電話番号：075-708-7878

営業時間：11:00〜20:00