フリーアナウンサーの神田愛花（45）が1日までに自身のインスタグラムを更新。フリー転身後初のラジオレギュラーについてつづった。

「私がNHKを辞めて最初にラジオ番組のレギュラーを持った時にご一緒したのが、このお２人 ジェーン・スーさんと川村美保ちゃんでした」とつづり、コラムニストでDJのジェーン・スー氏とフリーアナウンサーの川村美保とのプライベートな3Sをアップした。

「お2人に支えられながら、慣れない民放さんのラジオ番組をTBSラジオさんで半年間担当させて頂き、横並びの聴取率聴取週間で１位を獲得した記憶があります」と回顧した。

「先日、久しぶりに3人でご飯を食べて、大笑いして、アドバイスも頂戴し、本能がワクワクした夜でした」とつづった。

「そんな私が、今はPodcastで冠番組を持たせて頂けるようになりました『神田愛花のMy work,My life』」と報告。「この前の水曜日の朝、最新回の配信が始まっております 前回に続き今回も村上佳菜子さんをゲストにお招きし、ここでも大笑いしながらトークを繰り広げました 彼女の明るさと前向きさは私の刺激になり、またお会いして色々お話ししたいと心から思っております 皆さんも是非お聴き下さい」と呼びかけた。

神田は2012年3月末でNHKを退職。同年10月からフリーアナウンサーとしての活動をスタート。TBSラジオ「ザ・トップ5〜リターンズ」で火曜パーソナリティーなどを担当していた。