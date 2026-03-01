【スポーツ時々放談】

今年も総勢7万人が参加した香港マラソン（1月18日開催）は、地元居住者限定のボーナスで知られていた。

3時間（女子は3時間半）を切った全員に1万香港ドル、約20万円！ ところが、昨年から1000香港ドルに減額され、代わって、男子は大会記録（2時間9分20秒）を破った全員に1万2000米ドル（約187万円）、サブテン達成に8000米ドル、2時間11分以内に5000米ドル。女子は大会記録（2時間26分13秒）、2時間27分、2時間28分30秒達成で、同額のボーナスが設定された。

世界は素早く反応し、賞金狙いのアフリカ勢が倍増した。地元関係者は、アジア系代理人が活発に動いているという。

1月末、東京マラソン財団の早野忠昭理事長はサウジアラビアにいた。リヤドマラソンはまだ第5回だが、参加者は男女で5万人を超えた。数年前から、東京の成功を見たアラブ諸国から財団への問い合わせが多い。香港の賞金変更と同様、新たな主催者は、マラソンは少数エリートだけでなく広範な大衆の舞台という、都市構想につながる意図を抱いている。日本のお家芸も変わった--。

大阪マラソンをテレビで見た。茶色のパッチを体中に貼った吉田響が、ペースメーカーを背に、35キロ過ぎまで先頭を突っ走った。「中山さんのようですね」という解説者の言葉が、オールドには寂しかった。中山竹通の先行はそんなものじゃなかった。

1980年代の黄金期、宗兄弟が知恵を集めて世界の扉をこじ開け、瀬古利彦は勝ちまくった。これら先輩たちをなぎ倒した中山は、爪先から着地する美しいランナーだった。

紙のように薄いシューズの時代、キック走法でのマラソンはアキレス腱の故障と背中合わせだったが、ラストの切れがないと自覚した中山は先行策に活路を求め、ベタ足から爪先走法に変えた。打倒瀬古だけではない。ダイエー陸上部の1期生が先頭を行けば、新興ダイエーのロゴが2時間、テレビ画面にさらされた。視聴率40％をはじき出した時代だから、オーナーの中内㓛は大いに喜んだ。

ランナーは美しくなければいけないと、鏡で、路傍の窓でフォームをチェックし、髪形のリーゼントも変えず……先頭に立つことには多くの意味が存在していた。

体中にパッチを貼って先行した吉田に、見られる意識はないだろう。マラソンはもはやテレビを見ないZ世代の舞台だ。マラソンは入場無料の生活空間を走る。テレビを離れたランナーはこれから沿道とどうつながるのか。

日本の頂点に立つ東京マラソンが今週開催される。国内でこの大会だけは賞金を公表し、多くのアフリカ勢も馳せ参じる。テレビではなく沿道で見るつもりだ。

（武田薫／スポーツライター）