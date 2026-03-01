妻を殺した儀堂（鈴木亮平）に“リブート”した早瀬（松山ケンイチ→鈴木亮平の1人2役）の前に死んだはずの本物が現れ、味方だと思っていた一香（戸田恵梨香）の意図を語り……初回からは想像もつかなかった“儀堂バディー”が動き出し、めまぐるしい展開を見せる「リブート」（TBS系=日曜夜9時）。放送後には毎週“ネット騒然”というニュースが流れる。

「3月1日放送の第6話は“第1章完結編”ということで、どんな“結末”になるのか、そして翌週の“第2章”からどんなドンデン返しがあるのか、さらに盛り上がりそうです」（テレビ誌ライター）

ネット上では考察だけでなく、《展開もそうだけど、鈴木亮平の“演じ分け”がすごくて見入ってしまう》など芸達者な役者陣を称賛する声も多数。その一方で、《エンタメとはいえ、そうなるのはズルいんじゃないか？という強引さが気になる》《劇伴がうるさすぎるし演出がクドい》というマイナス評価も。

「同じ日曜劇場の『VIVANT』（2023年放送）みたいに、見るほうも消耗しちゃうほどの熱量ですね。でも、視聴者はドラマに刺激を求める人ばかりじゃない。『リブート』に疲れたり苦手だと感じる人は、そのあとの『50分間の恋人』をお薦めしたい」

そう語るのはテレビコラムニストの亀井徳明氏。ABCテレビ制作のテレビ朝日系“日10”で放送中の「50分間の恋人」は、Hey！Say！JUMPの伊野尾慧（35＝写真）と松本穂香（29）がダブル主演のラブコメディーだ。

亀井氏は「AIが親友という変わり者イケメンと、堅実なお仕事女子。実はライバル会社同士で社内規定的にはアウトな関係という、ベタと言えばベタなラブコメなんですが、そのテンポに妙に癒やされるんですよ」と、こう続ける。

「童顔で中性的な伊野尾さんのハマり具合にキュンキュンしている女子はいると思うし、松本さんのほんわかした感じはオジサンの大好物。『JOKER×FACE』（フジテレビ系）、『ミワさんなりすます』（NHK）、『95』（テレビ東京系）で見せた謎めいたクセのある役も魅力的でしたが、彼女の真骨頂である“一途な可愛さ”がこのドラマでは全開です」

ネット上でも、《ドキドキした『リブート』の後にほっこりして眠りにつける》《毎回お弁当のシーンに癒やされる》などなど評価は高く、レビューサイトFilmarksでは5点満点で4.0と、「リブート」の3.9を上回っている（2月27日現在）。

「不倫や復讐劇が目立つ深夜ドラマも含めると、“ほっこりラブコメ”は貴重な存在。時流とはちょっと逆張りにも見えますが、昨年話題になったフジの『めおと日和』や、2月に続編が始まったWOWOWの『ながたんと青と』のように、キャストがハマればじわじわ支持が広がっていくものです」（前出のテレビ誌ライター）

派手な演出や考察誘導もないからネットニュースにはなりにくいかもしれない。でも、ドラマで“ほっこり”したい人は意外と多かったりして？

